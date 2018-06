Anuntata ca un succes, vanzarea Santierului Naval Mangalia catre Damen s-a impotmolit. Satui sa astepte, navalistii incep sa plece

Angajatii incep sa plece de la Mangalia

Ziare.

com

Santierul Naval Mangalia - detinut de sud-cooreeni de la DSME (cu 51% din actiuni) si de Ministerul Economiei (prin intermediul SN 2 Mai, in care e actionar majoritar) - era de ani buni ingropat in datorii de sute de milioane de dolari. Singurul mod in care societatea mixta cu aproape 2.000 de salariati mai putea scapa de faliment era sa gaseasca un nou actionar dispus sa o readuca pe linia de plutire. Olandezii de la Damen au anuntat ca vor sa faca ei asta, daca statul roman le permite sa cumpere actiunile sud-coreenilor si sa se apuce cat mai repede de treaba, la Mangalia.Initial, statul a acceptat. Ulterior, insa, cand toate detaliile venirii olandezilor la Mangalia erau puse la punct, Mihai Tudose - pe atunci premier - a anuntat ca intelegerea cu Damen a cazut. Motivul: Guvernul luase brusc decizia de a nationaliza santierul naval pentru a construi "barcute" autohtone Asa cum era de asteptat, Guvernul nu s-a tinut de cuvant si nu a nationalizat santierul. Dimpotriva, n-a facut nimic pentru a-l sprijini si, in consecinta, situatia financiara a acestuia s-a agravat. In luna februarie, constructia de nave s-a suspendat, iar de atunci pe santier se fac doar lucrari de reparatii. Pana in martie, din 1700 de salariati, mai bine de o treime veneau la serviciu fara a mai avea, de fapt, ce lucra. Navalistii incepusera sa isi piarda speranta ca o vor mai scoate la capat.Tensiunea a atins cote maxime pe 22 martie, cand sute de salariati de la Santierul Naval Mangalia au venit la Bucuresti si au protestat in fata Ministerului Economiei, cerandu-i ministrului Danut Andrusca sa rezolve problema. In acceasi zi, ministrul le-a dat oamenilor o veste mare: Damen acceptase nu doar sa vina la Mangalia cu banii, cu expertiza si cu clientii pentru santier, dar permisese totodata Ministerul Economiei sa devina actionar majoritar si sa preia, practic, fraiele intregii afaceri.Mai exact, potrivit comunicatului emis de Ministerul Economiei pe 22 martie, "Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia va renunta la exercitarea dreptului de preferinta cu privire la achizitia pachetului de actiuni detinut de Daewoo Shipbuilding&Marine Engineering la societatea Daewoo Mangalia Heavy Industries S.A. Mangalia, urmand ca, ulterior, Damen Shypyards Group sa cesioneze, cu titlu gratuit, catre Santierul Naval 2 Mai S.A, 2% din pachetul de actiuni, astfel incat structura de actionariat a Societatii Mixte care rezulta in urma asocierii sa arate astfel: 51% Santierul Naval 2 Mai S.A si 49% Damen Shipyards Group.Chiar daca Ministerul Economiei a prezentat atunci negocierea cu Damen ca pe o reusita, era destul de evident, - asa cum Ziare.com v-a informat deja la momentul respectiv - ca olandezii urmau sa detina controlul de facto, in santier. De fapt, chiar intr-un document emis de Adunarea Generala a Asociatilor (AGA) al SN 2 Mai se mentiona faptul ca Damen emitea pretentii privind conducerea unitatii de productie:"Ca urmare a aportului pe care Damen urmeaza sa-l aduca in proiect (investitii, marca, know-how, portofoliu) a rezultat un interes major al partii olandeze in obtinerea controlului si operational", se arata in documentul citat. SN 2 Mai SA sustine ca, in aceste conditii, va negocia drepturile speciale pe care fiecare dintre parti le va dobandi in Adunarea Generala a Asociatilor.In realitate, insa, pozitia adoptata de Damen la negocieri pare sa fi pus in incurcatura statul roman, in conditiile in care nici pana astazi cele doua parti n-au reusit sa ajunga la o intelegere.Potrivit informatiilor obtinute pe surse de, la inceputul lunii mai se ajunsese la o intelegere, care urma sa fie chiar sarbatorita, in santier. Din pacate, acordul a fost de scurta durata, drept urmare ceremonia s-a anulat, iar discutiile au fost reluate.Damen si statul roman mai au, inca, timp sa ajunga la un acord. Potrivit BVB , pe 21 iunie este programata, la SN 2 Mai SA, o sedinta extraordinata a AGA, al carei scop este sa adopte conditiile in care statul roman si Damen vor administra, prin intermediul unei societati romano-olandeze nou-infiintate, santierul de la Mangalia. Or, cel putin pana la acest moment, din intelegerea noastra, asupra conditiilor care trebuie adoptate peste 3 saptamani nici macar nu s-a cazut, inca, de acord.Liderul Sindicatului Liber Navalistul, Laurentiu Gobeaja, a declarat pentruca, in opinia sa, acesta fiind un punct de vedere personal, actiunile pe care Damen le va cesiona catre Ministerul Economiei au, de fapt, un pret. Si cel mai probabil asupra acestui pret nu s-a convenit, inca."Inca de la momentul in care am citit, in contract, ca cesiunea se va face cu titlu gratuit, am sustinut ca nimic nu e gratis pe lume. Sigur, Damen cesioneaza cei 2%, iar asta va permite Ministerului Economiei sa detina controlul, fara insa a-si asuma si managementul propriu zis. Cand a renuntat la dreptul de preemptiune, statul si-a declarat deja neputinta in ceea ce priveste managementul santierului. Or, Damen va trebui, probabil, sa primeasca in schimb ceva. Ce anume, nu stim. Putem doar specula", a precizat pentrulidetul Sindicatului liber Navalistul, Laurentiu Gobeaja.Tot Laurentiu Gobeaja este cel care spune ca, in vreme ce statul negociaza la nesfarsit cu Damen, salariatilor din santier nu le rezolva nimeni problemele. In consecinta, oamenii incep sa plece."La acest moment, din cei circa 1.614 de salariati ramasi in santier, peste 100 au intrat - la cerere - in somaj tehnic (deci primesc 75% din salariu - n.red.) sau in concediu fara plata pana pe 30 iunie. Ceilalti au ce lucra, momentan, dar numai pentru ca au fost aduse nave la reparat. Parte dintre ei sunt trimisi in delegatii la VARD Tulcea si la alte santiere. Dar cand li se termina perioadele de delegare - si acest lucru se va intampla in iunie pentru multi dintre ei - vor reveni aici, unde ar putea sa nu aiba incarcare. Daca nu au de lucru aici, se va incerca retrimiterea lor, in alte si alte delegatii. La finele lunii, insa, se vor incheia parte din reparatii, iar alti circa 100 de oameni vor ramane fara activitate", a declarat pentruLaurentiu Gobeaja.El a adaugat ca aceasta stare de provizorat nu le creeaza decat probleme salariatilor, care nu-si pot negocia mariri de salarii."In santier, salariile n-au mai crescut din 2016. Au fost doar majorarile brutului provocate de de transferul contributiilor. Dar un ban in plus pentru oameni nu s-a dat. Iar managementul, la acest moment, spune ca nu se pot lua masuri, data fiind apropierea schimbarii actionarilor. Ne amana iar si iar. Asa ca oamenii au inceput sa plece. Si nu doar muncitorii. Isi dau demisia si angajati din management", a mai spus Laurentiu Gobeaja.Din pacate, la acest moment, nimeni n-ar putea spune cat de mult vor dura negocierile. Contactati de, reprezentanti ai Ministerului Economiei au declarat doar ca acestea continua si ca se spera ca vor da rezultate satisfacatoare in cel mai scurt timp posibil. N-ar fi rau daca acest lucru s-ar intampla inainte ca grosul navalistilor buni de la Mangalia sa plece in lumea larga, in cautarea unor servicii mai bune.