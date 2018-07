CFR Marfa e ajuns la un pas de insolventa. Cine a impins compania pe marginea prapastiei

Solutii de salvare a CFR Marfa inca exista, dar nu se aplica

Presedintele Mecanicilor de Locomotiva: Cu cat domnul ministru Sova pleaca mai repede, cu atat mai bine!

Cine s-a plans la CE ca statul ar fi acordat ajutoare de stat pentru CFR Marfa

Ziare.

com

La acest moment, viitorul CFR Marfa depinde de o decizie a Comisiei Europene, care ar putea obliga compania sa dea inapoi la stat circa 360 de milioane de euro. Chiar daca pana acum CE n-a spus clar ca va cere acest lucru, ministrul Sova sustine ca sursele sale ii indica o decizie nefavorabila pentru CFR Marfa. In replica, mecanicii de locomotiva ii cer ministrului sa-si faca bagajul si sa lase conducerea Ministerului Transporturilor cuiva care poate salva CFR Marfa de la disparitie.Intr-un interviu acordat Agerpress , ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a declarat ca ceea ce se intampla acum la CFR Marfa nu i se pare moral, dar este, cu siguanta, legal. Sova se referea la faptul ca societatile de stat in care actionar unic e ministerul pe care il conduce au ajuns sa se execute silit, riscand sa se scoata de pe piata. Mai exact, CFR SA executa silit CFR Marfa, in incercarea de a recupera de la aceasta o datorie de peste 800.000 lei.Povestea dificultatilor financiare ale CFR Marfa nu sunt noi. Ca sa circule pe calea ferata, aceasta societate trebuie sa plateasca o taxa catre CFR SA. Problema este ca unii dintre clientii importanti ai CFR Marfa, printre care Oltchim si Companie Nationala a Sarii, nu si-au platit la timp facturile de transport. Fara incasari suficiente, nici CFR Marfa n-a putut plati la timp datoria catre CFR SA. In acest fel, putin cate putin, pe fondul unei administrari dezastroase, in ultimii patru ani si jumatate s-a ajuns ca CFR Marfa sa datoreze catre CFR SA peste 800.000 lei.Din cand in cand, CFR Marfa a avut nevoie sa vanda vagoane pentru a plati salarii si a acoperi alte cheltuieli. Din informatiileaceasta valorificare s-a facut prost, de-a valma, asa ca multe vagoane bune si scumpe au fost date la fier vechi. Le-au luat, probabil, la pret de nimic, alti operatori, care le-au folosit in castig.Vazand ca nu reuseste sa isi recupereze datoriile, CFR SA a trecut de curand la executari masive. Mai exact, potrivit liderului Federatiei Mecanicilor de Locomotiva, Iulica Mantescu, CFR SA a scos la licitatie un sediu secundar al CFR Marfa din Bucuresti, de pe strada Turdei, un sediul principal al CFR IRLU (companie detinuta de CFR Marfa care se ocupa cu reparatii de vagoane) si sediul Rofesped (casa de expeditii a CFR Marfa)."In primul rand, CFR Marfa a contestat evaluarile, considerand ca bunurile au fost subevaluate. Apoi, a contestat executarea la Tribunalul Bucuresti si a obtinut o suspendare a executarii, pana la solutionarea contestatiei. Vom vedea daca si in aceste conditii, executarile programate pentru 4 si 5 iulie vor continua. Daca da, e clar ca vanzarea pe bucati a CFR Marfa a inceput", a declarat pentruIulica Mantescu.Ministrul Lucian Sova stie despre toate aceste probleme de la CFR Marfa. A declarat-o deschis, in interviul acordat Agrepress."Avem asteptari tot de la executor prin intermediul procedurilor de valorificare a unor bunuri, ceea ce, dupa parerea mea, nu este moral deloc, dar este legal, pentru ca totusi compania de transport marfa a functionat, a produs niste pierderi. Acum vine executorul, valorifica niste bunuri care totusi, asa generic vorbind, erau ale poporului, chiar daca sunt in domeniul privat al companiei, le valorifica ca si contravaloare a unor datorii , datorii care de fapt au fost facute pe baza modului in care a functionat compania, fie ca au fost oferte sub costuri si au beneficiat niste parteneri comerciali, fie ca s-au platit niste salarii, nu pot sa spun ca acest lucru este moral".In replica, presedintele FML, Iulica Mantescu, spune ca exista o alta solutie de recuperare a datoriilor si ca despre ea chiar s-a discutat la ministerul Transporturilor."La discutiile care s-au purtat intre CFR SA si CFR Marfa, la care au luat parte secretarul de stat Ionel Minea si doamna secreatar de stat Maria Magdalena Grigore, se agrease ideea ca bunuri ale CFR Marfa sa fie, eventual, date in plata catre CFR SA. Adica vagoane CFR Marfa, spre exemplu, sa fie transferate, la notar, catre CFR SA. Iar valoarea acestor vagoane, stabilita prin evaluare, urma sa se scada din datoria CFR Marfa catre CFR SA. Ar fi fost o solutie buna, pentru ca vagoanele si celelalte bunuri ramaneau, practic, in proprietatea statului. Dar vad ca altceva se doreste....", a declarat Iulica Mantescu pentruMinistrul Transporturilor, Lucian Sova pare, sa considere ca amenintarea pentru viitorul CFR Marfa vine mai degraba de la Comisia Europeana decat de la CFR SA.Motivul: la solicitarea Organizatiei Patronale a Societatilor Feroviare Private din Romania, CE a deschis in decembrie 2017 o investigatie pentru a stabili daca nu cumva CFR Marfa a primit ajutoare de stat si trebuie sa returneze niste bani catre bugetul national. Mai exact, CE investigheaza masurile luate de stat in 2013 (inainte de tentativa de privatizare a companiei feroviare) cand datorii in valoare de circa 360 de miliarde de euro (aprozimativ 1,68 miliarde lei) ale CFR Marfa au fost sterse prin conversie in actiuni. In plus, din 2010, statul n-ar fi colectat la timp datorii ale CFR Marfa, printre care unele la bugetul de asigurari sociale.In cazul in care CE va decide ca toate aceste inlesniri au fost ajutoare de stat, CFR Marfa ar trebui sa dea banii inapoi. Iar cum compania merge pe pierdere deja de ani buni, n-ar avea cum sa plateasca si ar intra in faliment. Interesant este ca, desi CE nu a ajuns inca la o concluzie privin posibilele ajutoare de stat, ministrul Sova se pregateste deja pentru insolventa CFR Marfa si se gandeste cum sa protejeze societatile cu care aceasta lucreaza."Deocamdata sunt prizonierul unei strategii pe termen scurt, avand in vedere ca asteptam o decizie cu privire la capitalizarea CFR Marfa, o decizie ce tine de DG Competition, care, dupa semnalele pe care le am, mai degraba se indreapta catre o solutie defavorabila companiei CFR Marfa si eu fac toate eforturile sa fim pregatiti pentru ceea ce-i mai rau, adica o decizie nefavorabila, situatie in care va trebui, probabil, ca aceasta companie sa ia masuri in vederea returnarii contravalorii acelei tranzactii, ceea ce este imens, lucru care poata sa conduca la declararea insolventei sale. Nu-mi doresc ca in aceasta situatie partenerii lui CFR Marfa sa fie afectati - sau sa fie afectati cat mai putin cu putinta - si sigur cel mai important partener este CFR SA, de aceea am sustinut accelerarea procesului de executare si de recuperare a cat mai mult din creanta, pentru ca sa nu se petreaca un efect de domino si sa intre si CFR SA in deficit, in colaps", a declarat Lucian Sova pentru Agerpress.Presedintele FML, Iulica Mantescu, apreciaza, insa, ca declaratia lui Lucian Sova e ca o antepronuntare in acnheta CE si ca ar fi suficient motiv ca ministrul sa isi faca bagajele si sa plece din fruntea ministerului.m"Cu cat pleaca mai repede acest domn ministru Sova de la conducerea Transporturilor, cu atat mai bine va fi pentru intraga Romanie, inclusiv pentru CFR. Cu cat sta mai mult la conducerea ministerului, cu atat dezastrul va fi mai mare.Sa ne intelegem: Uniunea Europeana investigheaza, dar la final va veni cu o recomandare. Decizia finala va apartine Guvernului. Daca ministrul responsabil se autepronunta si spune ca nu se asteapta la un rezultat favorabil pentru CFR Marfa, e clar pentru mine ca el asta isi doreste: un rezultat nefavorabil.Vrea ca CFR Marfa sa fie incarcata cu cele 1,68 miliarde lei, ceea ce inseamna faliment si vanzare pe bucati. Inseamna ca unii asta urmaresc", a apreciat Iulica Mantescu. Organizatia Patronala a Societatilor Feroviare Private din Romania care - potrivit ministrului Lucian Sova - a depus la CE plangerea privind presupusul ajutor de stat acordat catre CFR Marfa, are 14 membri. Printre ei, Grup Feroviar Roman (GFR).Aceasta companie - fondata de oamenii de afaceri (care sunt si frati vitregi) Gruia Stoica si Vasile Didila din comuna galateana Toflea - a castigat in 2013 licitatia pentru privatizarea CFR Marfa. Pe atunci, ministrul al Transporturilor era Relu Fenechiu , intre timp condamnat de Curtea Suprema la 5 ani de inchisoare cu executare.Guvernul Romaniei a hotarat, in iunie 2013 ca GFR, castigatoarea licitatiei pentru privatizarea CFR Marfa, trebuia sa plateasca pretul de cumparare al companei pana la jumatatea lunii octombrie 2013. GFR n-a platit, iar privatizarea a esuat. La data la care ar fi trebuit sa se incheie procedura de privatizare, GFR a dat un comunicat de presa, prin intermediul caruia omul de afaceri Gruia Stoica informa:"Am fost astazi chemati la Ministerul Transporturilor pentru a fi informati de catre Comisia de Privatizare ca nu putem fi invitati sa platim restul de bani pentru pachetul de 51% din CFR Marfa, pentru ca nu au fost indeplinite conditiile suspensive ale contractului de privatizare. Unele banci creditoare ale CFR Marfa nu si-au dat acordul pentru schimbarea structurii actionariatului, iar Consiliul Concurentei nu avea timpul necesar pentru a-si da avizul. In aceste conditii, am fost convocati sa luam la cunostinta imposibilitatea finalizarii privatizarii. Daca ministerul va fi de acord sa renunte la clauza de confidentialitate, veti vedea ca exista o ordine clar stabilita a pasilor care trebuie facuti pana sa se poata ajunge la plata pretului. Plata pe care trebuia sa o faca GFR era doar ultimul dintre acesti pasi".Din posibil actionar si salvator al companiei, Gruia Stoica s-a intors repede la rolul de rival al CFR Marfa, pe piata locala a transporturilor. In 2016, acesta a fost chiar condamnat la 2 ani si 6 luni de inchisoare cu suspendare dupa ce ii promise avocatului Doru Bostina 3 milioane de euro daca afla de la directorul de la acea vreme al CFR Marfa ce pret voia CFR Marfa sa ofere la o licitatie.Daca si aceste aspecte vor face sau nu parte din investigatia CE privind concurenta si posibilele ajutoare de stat acordate CFR Marfa, nu stim. Singurul lucru care este clar, la acest moment, este ca CFR Marfa e chiar pe marginea prapastiei. Inca o lovitura si risca insolventa. Iar odata ajunsa in aceasta situatie, cu toate protectia legii 85/2014, cel mai probabil va fi vanduta repede pe bucati si va disparea.Ce s-ar intampla, intr-o astfel de situatie cu cei 7.500 salariati sau cine ar mai transporta, in caz de conflict, armamentul Armatei Romaniei pe cale ferata, aceasta fiind in sarcina companiei feroviare in acest moment? Sunt intrebari la care Ministerul Transporturilor nu pare nici macar ca incerca sa gaseasca raspunsuri.