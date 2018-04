Desi vor fi actionari minoritari, olandezii de la Damen vor conduce, de fapt, Santierul Naval de la Mangalia

Ziare.

Inca inainte de a incepe constructia de nave, Damen s-a implicat mai mult in rezolvarea problemelor santierului decat ar face-o, in mod normal, un actionar minoritar. Spre exemplu, a scutit statul roman de plata a sute de milioane de dolari pe care sud-coreeni trebuiau sa le recupereze de la santierul naval.Din 1997, santierul naval Daewoo Mangalia Heavy Industries (DMHI) este detinut de sud-coreeni de la DSME (cu 51% din actiuni) si de Ministerul Economiei (prin intermediul Santierului Naval 2 Mai, in care este actionar majoritar). Daca in primii 10 ani actionarii au reusit sa tina santierul pe linia de plutire, din 2008 incoace acesta a inceput sa inregistreze pierderi masive.Surse apropiate activitatii din DMHI au declarat pentruca santierul naval a imprumutat sume mari de bani de la firma-mama a actionarului majoritar din Coreea de Sud si ca, in acest fel, datoriile DMHI au crescut exponential. Una peste alta, in 2017, ii datora deja grupului DSME peste 800 de milioane de dolari.Probabil intelegand ca nu mai pot readuce santierul pe linia de plutire, sud-coreeni au acceptat sa isi vanda pachetul majoritar de actiuni olandezilor de la Damen. Tranzactia in valoare de 26 de milioane de dolari era aproape de finalizata cand, in luna decembrie a anului 2017, statul roman a decis brusc sa isi exercite dreptul de preemptiune. Mihai Tudose , premier al Romaniei la acea vreme, sustinea ca statul ar urma sa cumpere actiunile pe care si le doreau olandezii, ca sa isi faca propriile "barcute".Acea interventie a statului in tranzactia dintre DSME si Damen n-a facut decat sa inrautateasca situatia financiara a santierului. In februarie, constuctia navelor s-a suspendat, la Mangalia, iar 700 dintre cei 1.700 de angajati ai unitatii de productie , se duceau la serviciu fara a mai avea de lucru.Pe fondul protestelor muncitorilor ingrijorati de soarta DHMI, Ministerul Economiei a anuntat pe 22 martie ca a gasit solutia pentru a salva santierul de la faliment. Mai exact, le-a permis sud-coreenilor isi vanda pachetul de actiuni catre olandezii de la Damen, in conditiile in care acestia din urma au acceptat sa permita statului roman sa preia controlul santierului."La finalul preluarii, Damen va cesiona statului cu titlu gratuit 2% din actiunile pe care le cumpara de la partea sud-coreeana. In consecinta, se va infiinta o societate mixta in care Damen va detine 49% dintre actiuni, iar Ministerul Economiei, prin intremediul SN 2 Mai, va detine 51% din participatie, devenind actionar majoritar", a precizat pentru Ziare.com purtatorul de cuvant al Ministerului Economiei, Alexandru Macoveiciuc.Ministerul Economiei a prezentat aceasta situatie ca pe o reusita proprie."Este pentru prima data in ultimii 28 de ani cand statul roman preia controlul asupra unui obiectiv industrial strategic privatizat", declara pe 22 martie ministrul Economiei, Danut Andrusca , potrivit unui comunicat.In realitate, insa, statul intelege ca are sanse destul de mici sa detina intr-adevar controlul santierului naval de la Mangalia. Referiri la acesta situatie s-au facut intr-un document prin care Adunarea Generala a Actionarilor (AGA) a SN 2 Mai SA atesta faptul ca statul renunta la dreptul de preemptiune privind cumpararea participatiei majoritare in cadrul santierului."Ca urmare a urmare a aportului pe care Damen urmeaza sa-l aduca in proiect (investitii, marca, know-how, portofoliu) a rezultat un interes major al partii olandeze in obtinerea controlului si operational", se arata in documentul citat. SN 2 Mai SA sustine ca, in aceste conditii, va negocia drepturile speciale pe care fiecare dintre parti le va dobandi in Adunarea Generala a Asociatilor. Ce va obtine, ramane de vazut.Realitatea este ca Damen s-a implicat deja in insanatosirea financiara a santierului naval de la Mangalia mai mult decat ar face-o, in mod normal, un actionar minoritar, interesat de incasarea dividendelor.Mai exact, potrivit documentului emis de actionarii SN 2 MAI SA, olandezii au rascumparat datoria pe care santierul o avea catre actualul actionar majoritar sud-coreean la un pret de 83.000 de ori mai mic. Daca Damen n-ar fi facut acel lucru, statul roman - in calitate sa de actionar al santierului naval - ar fi putut fi nevoit sa plateasca parte din aceasa datorie uriasa."Creanta DSME fata de DMHI, in valoare estimata de aproape 830 de milioane de dolari (...) este censionata catre Damen in contravaloarea sumei de 10.000 de dolari, potrivit negocierilor purtate intre Damen si DSME", se arata in documentul citat.E posibil ca sud-coreeni sa fi acceptat cei 10.000 de euro constientizand ca aceasta este suma maxima pe care o vor mai putea recupera vreodata de la Santierul Naval Mangalia. E, insa, destul de putin probabil ca lucrurile sa stea asa. Mai usor de crezut ar fi ca Damen le-a platit intr-o forma sau alta sud-coreenilor o parte din banii pe care acestia ii aveau de recuperat de la Mangalia. Daca o astfel de tranzactie s-a realizat, niciuna dintre societati nu poate fi obligata sa o faca publica.In ciuda solicitarii, cel putin pana la acest moment, grupul Damen nu a dat informatii nici macar cu privire la pretul pe care l-a platit sud-coreenilor de la DSME pentru pachetul majoritar de actiuni al Santierului Naval Mangalia. Ar putea fi vorba despre 26 de milioane de euro, pretul vehiculat in 2017, dar la fel de acesta s-ar fi putut schimba.Purtatoarea de cuvant a grupului Damen, Harriet Slager, a precizat pentruca partea olandeza are cunostita despre ridicarea dreptului de preemptiune din data de 2 aprilie si ca negocierile privind infiintarea societatii care va administra Santierul Naval Mangalia sunt pe punctul de a incepe.In urma negocierilor dintre Ministerul Economiei si Damen, grupul olandez a acceptat sa cesioneze statului roman reprezentat de SN 2 Mai SA 51% din datoria de 10.000 de dolari. Ambele firme isi vor transforma datoriile in actiuni, cu care vor face o majorare de capital a societatii care se va infiinta pentru a administra Santierul Naval de la Mangalia.In conditiile in care perspectivele de revenire pe profit a santierului naval li se datoreaza, in acest moment, mai degraba olandezilor, e greu de crezut ca romanii vor fi cei care vor detine controlul unitatii de productie. Ramane, insa, de vazut, cum se vor face jocurile de acum inainte.