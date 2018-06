Ministerul Economiei si Damen aproba azi conditiile in care vor administra Santierul Naval Mangalia

Cum a ajuns santierul in situatie critica si de ce dureaza negocierile atat de mul

Ziare.

com

La acest moment, Santierul Naval Mangalia este detinut de sud-cooreenii de la DSME (cu 51% din actiuni) si de Ministerul Economiei (prin intermediul SN 2 Mai, in care e actionar majoritar) . Damen urmeaza sa cumpere actiunile sud-coreenilor si sa cesioneze cu titlu gratuit Ministerului Economiei 2% din participatie, acceptand astfel ca statul roman sa devin actionar majoritar.Ministrul Economiei, Danut Andrusca, a declarat prin intermediul unui comunicat de presa ca pozitia de actionar majoritar va permite statului sa protejeze interesele salariatilor."Atat eu, cat si reprezentantii Ministerului Economiei am purtat numeroase si indelungate discutii cu partenerii olandezi pentru a ne asigura de trei lucruri importante: In primul rand, ca statul roman nu va ajunge niciodata sa-si diminueze participatia majoritara la Santierul DMHI Mangalia; in al doilea rand, ca forta de munca calificata nu va fi supusa restructurarilor; in al treilea rand, ca, invatand din greselile trecutului, noua asociere romano-olandeza este asezata pe baze solide si sustenabile", a declarat Danut Andrusca, potrivit comunicatului citat.Cel mai probabil, nu actionarul majoritar, ci olandezii vor conduce, insa, de facto santierul, in conditiile in care ei vor veni cu clientii, cu expertiza si cu banii necesari readucerii unitatii pe linia de plutire. Inca din fazele de inceput ale negocierilor, intr-un document emis de SN 2 Mai se arata ca olandezii au cerut sa conduca unitatea de productie:"Ca urmare a aportului pe care Damen urmeaza sa-l aduca in proiect (investitii, marca, know-how, portofoliu), a rezultat un interes major al partii olandeze in obtinerea controlului si operational".Control operational inseamna, de fapt, pentru Damen detinerea unor posturi de directori care sa decida ce se intampla in societate. Or, Santierul Naval de la Mangalia, urmand sa aiba actionariat majoritar de stat, ar urma sa fie administrat, potrivit legilor romanesti, in baza OUG 109/2011, a guvernantei corporative. Cu alte cuvinte, pentru stat e destul de greu sa promita posturi de directori in momentul in care acestia ar trebui, de fapt, alesi in baza unei proceduri stabilite prin lege.Partile au reusit, totusi, sa ajunga la un compromis, in conditiile in care, chiar la acest moment are loc o sedinta extraordinara a Adunarii Generale a Asociatilor (AGA) a SN 2 Mai in care romanii si olandezii aproba conditiile asocierii, in vederea administrarii Santierului Naval Mangalia.Cu sud-coreenii de la DSME ca actionari majoritari, Santierul Naval de la Mangalia se adancise, de mai mult timp, in datorii uriase. In aceste conditii, salvarea unitatii de productie mai putea veni doar de la un investitor dispus sa salveze santierul.Damen si-a exprimat inca din anul 2017 intentia de a face acest lucru, in conditiile in care statul roman ii permite sa cumpere actiunile de la DSME. Initial, statul a fost de acord. Ulterior, insa, s-a razgandit. Asa se face ca, in luna decembrie 2017, Mihai Tudose, la acea vreme premier al Romaniei, anunta ca statul vrea sa nationalizeze santierul pentru a construi "barcute" autohtone.Evident, Guvernul nu si-a dus la capat promisiunea de nationalizare si doar a tulburat apele la santierul naval de la Mangalia, a carui situatie financiara a inceput sa se inrautateasca, pe fondul opririi constructiei de nave. Negocierile cu Damen au fost, insa, reluate, iar pe 22 martie Ministerul Economiei anunta ca s-a ajuns la o intelegere.Acel moment, insa, a reprezentat doar inceputul unor noi runde de negocieri pe marginea aspectelor tehnice care tin de asocierea romano-olandeza. Vanzand ca pe nimic nu se schimba in bine si ca viitorul unitatii de productie ramane nesigur, peste 100 de salariati au parasit, in ultimele trei luni Santierul Naval Mangalia. Suparati, sute de angajati au protestat pe 20 iunie , in centrul orasului Mangalia, cerand Ministerului Economiei sa ia masurile care se impun salvarii santierului de la insolventa si faliment.De ce au durat atat de mult negocierile dintre Ministerul Economiei si Damen, dar si cum au ajuns la un acord, urmeaza sa aflam. Una peste alta, insa, salariatii au din nou motiv sa spere ca Santierului Naval Mangalia are viitor.