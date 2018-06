Sute de salariati de la Santierul Naval Mangalia protesteaza: Vrem sa traim, nu doar sa supravietuim! (Video)

De la Minister promisiuni, nu si fapte

Navalistii s-au adunat cu sutele in piata. Foto: captura video Roberto Cojan

Cum a ajuns santierul in situatie critica si de ce dureaza negocierile atat de mult

Urmeaza doua zile in care s-ar putea decide soarta santierului

Oamenii spun ca vor iesi in strada ori de cate ori este nevoie pentru ca situatia santierului sa se imbunatateasca. Foto: Roberto Cojan

Ziare.

com

Oamenii sunt nemultumiti de faptul ca inca nu stiu ce le rezerva viitorul, in ciuda faptului ca au trecut deja trei luni de la momentul in care Ministerul Economiei anunta ca, in parteneriat cu Damen, va readuce santierul pe linia de plutire. Data protestului nu e intamplatoare: urmeaza doua zile in care statul roman are posibilitatea sa solutioneze definitiv criza prin care trece unitatea de productie navala.Oamenii manifesta pasnic in Piata Republicii din Mangalia si scandaaza "Vrem sa traim, nu doar sa supravietuim!". Protestul este abia la inceput. Potrivit Liderul Sindicatului Liber Navalistul, Laurentiu Gobeaja, pana la inceperea manifestarii, peste 600 de salariati isi manifestasera intentia de a veni in piata pe durata protestului de o ora si jumatate.Laurentiu Gobeaja a declarat inca de pe 19 iunie pentruca oamenii sunt dezamagiti, ingrijorati si nemultumiti de modul in care statul roman a manageriat criza de la Santierul Naval Damen Mangalia."Dupa protestul din 22 martie de la Bucuresti, cand Ministerul Economiei ne-a promis ca se vor rezolva problemele, am tot asteptat. Dar din pacate rabdarea noastra n-a folosit la nimic. Lucrurile n-au evoluat in bine. Numarul salariatilor a scazut, intre timp, cu mai bine de 100 si continua sa scada.Au ramas mai putin de 1.600 si continua sa plece de la muncitori, la personal TESA si manageri. Nici n-ar putea fi altfel, in conditiile in care viitorul este inca incert. Ne taraim. Mai aducem nave la reparat pentru a le asigura oamenilor de lucru de la o luna la alta. Dar nici asa n-au toti incarcare.In plus, salariile angajatilor de la Santierul Naval Mangalia sunt mai mici decat ale navalistilor de la celelalte santiere, cu sume cuprinse intre 1.000 si 2.000 de lei. Haideti sa ne gandim ca, lunile trecute, angajatii nostri au mers si au lucrat la acele santiere, dar au primit salariul pe care il au aici, nu cel al colegilor lor navalisti de acolo. Nu e o situatie placuta.In aceste conditii, actuala conducere ridica din umeri si spune ca abia mai face bani cat sa plateasca salariile in cuantumul actual. Damen, in schimb, ne spune ca inca n-a devenit actionar in firma, asa ca nu poate decat sa discute de principiu, despre ce ar putea fi cand vor prelua actiunie. Azi asa, maine asa. Nimic nu se schimba", a mai spus pentruLaurentiu Gobeaja.Santierul Naval Mangalia - detinut de sud-cooreenii de la DSME (cu 51% din actiuni) si de Ministerul Economiei (prin intermediul SN 2 Mai, in care e actionar majoritar) - era de ani buni ingropat in datorii de sute de milioane de dolari.Singurul mod in care societatea mixta cu aproape 2.000 de salariati mai putea scapa de faliment era sa gaseasca un nou actionar dispus sa o readuca pe linia de plutire.Damen si-a exprimat inca din anul 2017 intentia de a face acest lucru, in conditiile in care statul roman ii permite sa cumpere actiunile de la DSME. Initial, statul a fost de acord. Ulterior, insa, s-a razgandit. Asa se face ca, in luna decembrie 2017, Mihai Tudose, la acea vreme premier al Romaniei, anunta ca statul vrea sa nationalizeze santierul pentru a construi "barcute" autohtone.Evident, Guvernul nu si-a dus la capat promisiunea de nationalizare si doar a tulburat apele la santierul naval de la Mangalia, a carui situatie financiara a inceput sa se inrautateasca, pe fondul opririi constructiei de nave. Negocierile cu Damen au fost, insa, reluate, iar pe 22 martie Ministerul Economiei anunta ca s-a ajuns la o intelegere.Astfel, Damen urma sa vina cu banii, expertiza si clientii pentru a pune santierul pe picioare si totodata avea sa accepte ca statul roman sa devina actionar majoritar si sa detina 51% din actiuni.Asa cum era de asteptat, lucrurile erau mai complicate, iar olandezii nu isi asumau revitalizarea santierului doar de dragul dezvoltarii economiei romanesti. Potrivit unui document emis de Adunarea Generala a Asociatilor (AGA) al SN 2 Mai, Damen emitea pretentii privind conducerea unitatii de productie:"Ca urmare a aportului pe care Damen urmeaza sa-l aduca in proiect (investitii, marca, know-how, portofoliu), a rezultat un interes major al partii olandeze in obtinerea controlului si operational".Control operational inseamna, de fapt, pentru Damen detinerea unor posturi de directori care sa decida ce se intampla in societate. Or, Santierul Naval de la Mangalia, avand actionariat de stat, se supune regulilor guvernantei corporatiste, stabilite prin OUG 109/2011.In aceste conditii, e greu de stabilit, la negocieri, cine si cum va detine de facto puterea in Santierul Naval Mangalia.Statul ar trebui sa rezolve pana vineri problema infiintarii societatii romano-olandeze prin intermediul careia sa fie administrat santierul naval. Daca n-o face acum, criza unitatii de productie s-ar putea prelungi pentru cel putin inca o luna."Pe 21/22 iunie este programata o sedinta extraordinara a AGA la SN 2 Mai. Rolul ei este sa voteze modul in care Ministerul Economiei (prin SN 2 Mai) si Damen vor administra santierul de la Mangalia. Problema este ca inca nu s-a ajuns la o intelegere intre Ministerul Economiei si Damen.Si chiar daca s-ar fi ajuns, statul trebuie sa isi imputerniceasca reprezentantii sa ia decizii la AGA prin intermediul unui memorandum care trebuie adoptat in sedinta de guvern. Daca Executivul nu da memorandumul, nu se face nimic la AGA. Iar o noua sedinta extraordinara a AGA nu se mai poate organiza decat peste 30 de zile. Deci ar urma inca o luna in care sa ne taraim asa", a explicat pentruLaurentiu Gobeaja.Asta inseamna ca singura zi in care Guvernul mai poate adopta memorandumul este cea de joi, 21 mai. Daca nu, criza Santierului Naval Mangalia se va prelungi pentru inca o luna.Pana la acest moment, nicio institutie a statului n-a oferit informatii oficiale privind eventuala finalizare a negocierilor dintre Ministerul Economiei si Damen si nici despre posibilitatea ca in sedinta de guvern de saptamana aceasta sa se voteze un memorandum privind aceasta chestiune.