Transelectrica a intrat pe pierdere pentru prima oara de la infiintare

Ziare.

com

Pe 30 martie, Transelectrica si-a postat pe siteul propriu rapoartele de activitate pe anul 2017. Din acestea reiese ca societatea, intr-un singur an."Rezultatul financiar negativ vine pe fondul unui an complex si dificil la care a contribuit. Un impact major l-a avut inregistrarea in situatiile financiare ale anului 2017 a unor obligatii suplimentare de plata, in valoare de 99 de milioane de lei, provenite dintr-o decizie de impunere ANAF emisa in 30 iunie 2017, ca urmare a incheierii unui control aferent perioadelor anterioare", informeaza Transelectrica.Transelectrica a informat ca, in 2017, tariful pentru serviciile de sistem a scazut cu 18,9%, iar tariful pentru serviciile de transport a energiei a scazut cu 9,8%. Acesta masuri s-au impus pentru a compensa faptul ca, in anii din urma, Transelectrica inregistrase profituri mai mari decat ar fi trebuit, potrivit legii.Totodata, in perioada decembrie 2011 - iunie 2017, Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a venit a obligat Transelectrica sa plateasca o suma mare de bani, in urma unor nereguli din perioada decembrie 2005 - decembrie 2010."Ca urmare a acestui control incheiat in 2017, au fost stabilite si retinute obligatii suplimentare de plata, respectiv impozit pe profit si TVA, precum si dobanzi / majorari si penalitati, cu privire la serviciile de sistem tehnologice facturate de furnizorii de energie, considerate nedeductibile in urma inspectiei fiscale, si la facturi neutilizate identificate ca fiind lipsa (acestea au fost distruse in incendiul izbucnit in noaptea de 26-27 iunie 2009, la punctul de lucru din cladirea Millenium Business Center din str. Armand Calinescu nr. 2-4, sector 2, unde Compania isi desfatura activitatea). Suma din decizia de impunere ANAF nr. 439 emisa in data de 30 iunie 2017 este de 99 milioane de lei", se arata in comunicat.Actuala conducere a Transelectrica mai informeaza ca, desi in ultimii ani fosta conducere a companiei stia despre aceste probleme, nu a luat nicio masura.in ceea ce priveste gestionarea acestei situatii a avut ca atare impact negativ doar in rezultatele financiare ale anului 2017, determinand o pierdere contabila totala de 47,9 milioane de lei, care are la baza, in principal, controlul aferent perioadelor anterioare si incheiat in 2017", potrivit rapoartelor.Prin faptul ca, la intocmirea situatiilor preliminare, din datoria de 99 de milioane de lei catre ANAF, s-a considerat ca in 2017 se vor plati doar 24 de milioane de lei."Diferenta in suma de 75 de milioane de lei a fost inregistrata pe seama unei corectii a rezultatului reportat al anulului anterior. Astfel, retratarea sumei de plata de 99 de milioane de lei in situatiile financiare ale anului 2017 a condus la inregistrarea unui rezultat financiar diferit", potrvit Transelectrica.Conducerea companiei a demarat deja o analiza interna privind evaluarea cauzelor care au generat aceasta situatie, potrivit Transelectrica.