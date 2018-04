Vicepremierul Viorel Stefan: Combinatul de la Galati se poate vinde doar cu acordul statului. Nemtii si austriecii, printre potentialii cumparatori

Directorul ArcelorMittal Galati: Combinatul e puternic, are potential, nu se va inchide

Nemtii, indienii si austriecii, printre potentialii cumparatori

Galatenii tot se tem ca rusii vor inchide combinatul

Ziare.

com

Chiar si asa, galatenii se tem inca de faptul ca rusii ar putea pune mana pe combinat si l-ar putea inchide, asa cum au facut si cu cel de la Campia Turzii.Pe 13 aprilie, grupul britanico-indian ArcelorMittal a anuntat ca vinde combinatul galatean, odata cu alte unitati de productie, daca in schimb Comisia Europeana ii va permite sa cumpere otelaria italiana Ilva, cea mai mare din Europa.Anuntul i-a nelinistit pe galateni, in conditiile in care combinatul este cel mai mare angajator din judet, avand pe statele de plata peste 5.000 de salariati. In plus, sute de firme locale rezista pe piata doar datorita colaborarii cu aceasta mare unitate siderurgica.Abia dupa 11 zile de la acel anunt, vicepremierul Viorel Stefan a facut declaratii cu privire la acest eveniment."Tranzactia va fi monitorizata de o persoana mandatata de Comisia Europeana, astfel incat rezultatul sa conduca la cresterea productiei in combinatele preluate si nu la restrangerea ei, pentru ca s-ar produse efecte nedorite in ceea ce priveste concurenta pe piata laminatelor la rece si la cald.Oricum, cesiunea nu se poate face decat cu acordul explicit al statului roman. Exista un drept mentionat in contractul de privatizare (secretizat de Guvernul Nastase in 2001 - n.red), care spune ca cesiunea nu se poate face decat cu acordul vanzatorului, adica al statului roman.Se vor lua masuri asiguratorii si toate garantiile necesare ca productia la Galati va creste dupa aceasta tranzactie, nu se va restrange, iar acest lucru va fi valabil pentru toate unitatile de productie care fac obiectul acestei tranzacti ", a declarat vicepremierul Viorel Stefan.Directorul general al ArcelorMittal Galati, Bruno Ribbo, sustine, insa, ca vanzarea combinatului n-ar trebui sa fie motiv de ingrijorare pentru nimeni."O eventuala vanzare a Combinatului nu este echivalenta, in niciun caz, cu inchiderea. Combinatul este complet functional, perfect adaptat pietei sale naturale, cu un portofoliu puternic de clienti, un lant de aprovizionare sigur, cu muncitori calificati si specialisti excelenti, fara probleme in indeplinirea niciunei obligatiilor legale. Are un potential semnificativ de crestere, ceea ce il face si mai atractiv. Nu in ultimul rand, avem atractivitate avand in vedere ca suntem in interiorul Uniunii Europene.Cred ca scenariul evocat de dumneavoastra porneste de la un punct de vedere gresit. Din multele motive explicate mai sus, nu este scenariul pe care Uniunea Europeana doreste sa-l impuna. Inca o data: UE doreste sa ridice nivelul concurential in Europa si nu sa inchida capacitati de productie!", a precizat Bruno Ribbo pentru News.ro Directorul combinatului nu a spus, momentan, cine sunt potentialii cumparatori ai combinatului."Pentru ca unitatea de la Galati este intr-o forma buna si atractiva, putem vedea interesul unor investitori diferiti, dar este prematur sa vorbim despre nume sau pret. Termenul limita pana la care Comisia Europeana va lua o decizie este 23 mai. Presupunand ca aprobarea va fi acordata, procesul de vanzare va dura cateva luni pana la finalizare.Sunt optimist si cred cu tarie ca vom avea o tranzitie lina, care va dura cateva luni, pentru a asigura continuitatea tuturor proceselor. Nimeni nu ar trebui sa fie afectat: angajati, clienti, furnizori, contractori, in niciun fel. Acest lucru este foarte important: pentru a ne asigura un viitor promitator, mai intai trebuie sa onoram promisiunile si obiectivele din planul de afaceri pentru 2018", a mai spus Bruno Ribbo.Ionel Bors, country manager la ArcelorMittal Galati, a precizat ca, pe viitor, productia de otel a combinatului galatean ar trebui sa creasca."Totul se va face conform procedurilor europene. In combinat este liniste, desi o ingrijorare cred ca este la fiecare om, dar comunicam cu ei. Se pot deschide capacitati care pot produce in plus (in cadrul combinatului - n.red.), deci exista posibilitatea sa crestem productia. Comunitatea europeana nu va permite nimanui, oricare ar fi investitorul care vine, sa mai reduca din productie. Dimpotriva, ii va cere sa tina sustenabila compania", a spus Bors, potrivit Agerpres Country managerul ArcelorMittal Galati a precizat ca principalii competitori ai grupului britanico-indian sunt companiile ThyssenKrupp (Germania), Tata (India) si Voestalpine (Austria)."Nu stiu daca exista deja discutii intre ArcelorMittal si aceste companii. Probabil competitorii Mittal sunt interesati sa cumpere. Aceasta este o industrie foarte interesanta pentru foarte multi. Otelaria de la Galati este atractiva acum, iar mai atractiva o va face noul investitor", a mai spus Bors.Presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu, a declarat, saptamana trecuta, ca nu exista niciun pericol pentru combinatul de la Galati, cata vreme atat Comisia Europeana, cat si statul roman isi doresc ca acesta sa prospere."Ei, daca spun ca ArcelorMittal e prea mare pe piata si trebuie sa vanda un activ, se vor asigura ca acel activ, in speta Sidex, e vandut unui operator care are capacitate. Si aici interesul Comisiei concorda cu interesul Romaniei. Si Comisia Europeana si Romania isi doresc ca acest combinat sa functioneze bine in continuare.Pana saptamana viitoare (aceasta saptamana - n.red.) vom avea o opinie daca ni se pare ca vanzarea Sidex este necesara pentru aprobarea tranzactiei. Asta se va decide saptamana viitoare. Presupunand ca se vor accepta angajamentele, si statul roman va putea sa spuna daca il accepta sau nu pe cumparator", a declarat Chiritoiu.Parlamentarii galateni nu impartasesc, insa, optimismul presedintelui Consiliului Concurentei. Parte dintre ei i-au solicitat premierului Viorica Dancila desecretizarea contractului de privatizare al combinatului, fostul Sidex SA, in vreme ce altii sustin ca ar trebui pusa in discutie chiar renationalizarea combinatului.Cu privire la acest subiect, purtatorul de cuvant al Ministerului Economiei, Alex Macoveiciuc a declarat pentru"Ministrul Economiei, Danut Andrusca, a cerut o informare cu privire la stadiul monitorizarii post-privatizare in ceea ce priveste ArcelorMittal Galati".Pe 23 mai, CE va anunta daca accepta ca ArcelorMittal sa preia otelaria italiana Ilva si sa vanda, in schimb, pentru a nu monopoliza piata otelului, mai multe unitati de productie, printre care combinatul de la Galati.