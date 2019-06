Biomotive anunta o revolutie in productia de materiale plastice pentru industria auto

Cine sunt si in ce state isi desfasoara ativitatea membrii consortiului. Sursa foto: Biomotive.info

De regula, materia prima folosita la obtinerea plasticului este petrolul, un combustibil fosil, poluant, care in viitor se va extrage in cantitati tot mai mici, la nivel planetar.In aceste conditii, inca de acum 2 ani, 16 companii din 7 state membre UE au creat un consortiu, au accesat fonduri europene si au inceput sa caute o cale de a produce plastic nu din petrol, ci din resurse regenerabile, cum ar fi diverse plante de cultura.Din acest consortiu - care isi propune, printre altele, sa gaseasca si solutia ca uriasa industrie a plasticului sa devina mai putin poluanta - fac parte atat firme, cat si prestigioase institutii de cercetare din Europa.- Selena Labs, E Office 7, Intap Tobik, Leda Polymers Sp. z o.o. si Institutul Balckownia (Polonia);- Novamont Spa, Rina Service Spa si Universitatea din Pisa (Italia);- Maier S. Coop si Fundacion Cardiff (Spania);- ISC Ro Technology SRL (Romania);- Patentopolis B.V. (Olanda);- Thuringisches Institut fur Textil- und Kunststoff-Forschung Rudolstadt e.V. (Germania);- Metsa Fibre Oy (Finlanda).Fiecare dintre aceste companii si institute de cercetare are un rol bine definit, in cadrul proiectului.Spre exemplu, finlandezii de la Metsa Fibre Oy cultiva o planta numita cardon, din care alti parteneri - cum ar fi italienii de la Novamond si polonezii de la Selena - reusesc sa obtina compusi (cu proprietati similare cu ale celor separati din petrol) pe care ii folosesc la obtinerea unor polimeri si, ulterior, a unor poliuretani. Cu alte cuvinte - specialistii fac mai intai ulei de cardon, pe care apoi il separa, obtinand compusi pe care ii folosesc, ulterior, inr-un proces destul de elaborat de fabricare a plasticului.Alte societati - cum ar fi ISC Ro Technology SRL din Romania - se ocupa cu productia unor probe si a unor echipamente cu care acestea sa fie, ulterior, testate.Iar in cele din urma, firme ca Intap Tobik (Polonia) si Mayer S. Coop (Spania) testeaza folosirea materialelor obtinute din materii prime organice in procesele de fabricare a scaunelor auto, a huselor pentru scaune, a manerelor si a unora dintre finisajele de la interiorul autovehiculelor.Coordonatorul acestui proiect, care se desfasoara in perioada 1 iunie 2017 - 31 mai 2021, este compania poloneza Selena.Biomotive este un proiect finantat, in baza grantului No 745766, cu suma de 10.659.352,50 euro, de Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI JU) , care functioneaza sub autoritatea Programului Orizont 2020.Finantatorul, adica BBI JU, este, de fapt, o asociere public-privata a Uniunii Europene cu Bio-based Industries Consortium (din care fac parte companii ca Procter&Gamble, Cargill si Basf).Cu resursele alocate, cei 16 parteneri reuniti in consortiul care implementeaza proiectul Biomotive si-au propus sa obtina, pana in 2021, o serie de rezultate concrete. Parte dintre acestea ar trebui sa permita industriei auto sa devina mai sustenabila.In plus, unele dintre rezultatele pe care Biomotive le vizeaza ar trebui sa puna bazele dezvoltarii productiei bazate pe materii prime organice si in alte multe domenii de activitate, cum ar fi constructiile sau industria textila.Merita mentionat si ca tehnologiile pe care le testeaza acum consortiul, in cadrul proiectului Biomotive, ar permite crearea - cu emisii reduse de gaze cu efect de sera - a unor tipuri de plastic mai usor de reciclat.Dupa cele 2 zile pline petrecute la Bucuresti - in care si-au trecut in revista realizarile tehnice recente si au stabilit strategia de rezolvare a provocarilor pentru perioada imediat urmatoare - reprezentantii companiilor si institutelor care implementeaza Biomotive s-au intors acasa si s-au apucat din nou de lucrul la proiect.Mai multe despre Biomotive, despre stadiul in care se afla si despre obiectivele sale puteti afla accesand site-ul proiectului