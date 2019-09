Cine este noul presedinte al directoratului Transelectrica si in ce context politic a fost numit

Presedintele Consiliului de Supraveghere: Diploma lui Carasol era falsa

Noul presedinte a Transelectrica, o apropiata a lui Liviu Alexa, jurnalist laudat de Liviu Dragnea

In locul lui Carasol a fost numita Gina Claudia Anastase, care - potrivit informatiilor din mediul online - are un trecut politic alaturi de Liviu Alexa, jurnalistul clujean laudat de Dragnea si numit cu o zi inainte presedinte al PSD Cluj.Intr-un mesaj adresat actionarilor sai si postat pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB), Transelectrica a anuntat oficial, joi la pranz, revocarea lui Marius Carasol din functia de presedinte al directorarului companiei. Mai multe puteti afla citind integral comunicatul Transelectrica:Interesant este ca, in ajun, adica miercuri, Transelectrica anuntase ca - in urma informatiilor aparute in spatiul public - va face propriile investigatii cu privire la autenticitatea diplomei de inginer pe care a depus-o Marius Carasol la momentul in care s-a angajat la Societatea de Transport Bucuresti din cadrul Transelectrica.Joi, insa, compania de transport a energiei a anuntat ca l-a revocat pe Carasol din functia de conducere, evitand sa scrie, negru pe alb, ca diploma de inginer a fostului presedinte era falsa.Presedintele Consiliului de Supraveghere a Transelectrica, Mircea Cosea, a declarat, insa, pentru Digi24, ca Marius Carasol nu s-a prezentat la sedinta la care fusese convocat si nici nu a mai putut fi contactat., a relatat Cosea.In plus, Cosea spune ca diploma lui Carasol ar fi falsa:Ce urmeaza sa se intample, in aceasta situatie? Potrivit surselor din Ministerul Economiei consultate de exista posibilitatea ca tot ce a facut Marius Carasol la ST Bucuresti sa fie lovit de nulitate , din cauza ca acesta a actionat ca inginer, desi nu detinea acest statut.Pana la acest moment, Transelectrica nu a comunicat ce masuri va lua in acest caz impotriva lui Carasol sau pentru a remedia eventualele probleme create de acesta.Compania de transport a energiei le-a transmis actionarilor sai ca in locul lui Carasol a numit-o presedinte a directoratului companiei pe Claudia Gina Anastase.Potrivit CV-ului postat pe site-ul Transelectrica, Claudia Gina Anastase este economist.Inainte sa devina membru in directoratul companiei, a condus Societatea de Transport Cluj (din cadrul Transelectrica). Anterior, a fost si sef de serviciu in cadrul departamentului de verificare a cererilor de plata din Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (OJDPRDP) Maramures. De asemenea, a fost expert contabil, in mediul privat.Claudia Gina Anastase a absolvit facultatea la Cluj si apoi a facut un masterat in management politic. Vorbeste destul de bine engleza si franceza.Mai multe puteti afla citind integral CV-ul Claudiei Anastase, postat pe site-ul Transelectrica:Interesant este ca - potrivit informatiilor din mediul online - Claudia Anastase a fost o sustinatoare a Miscarii Liberale, din partea careia a candidat la primaria CLuj-Napoca jurnalistul Liviu Alexa. Acesta a fost laudat, in repetate randuri, de Liviu Dragnea. In cursul sedintei CEx de miercuri, 18 septembrie, Liviu Alexa a fost numit presedinte interimar al filialei clujene a PSD.