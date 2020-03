Conducerea IMGB si sindicalistii au ajuns la un acord: Ce salarii compensatorii si ce alte beneficii primesc angajatii dati afara

Ziare.

Astfel, intr-un comunicat remis vineri, conducerea Doosan IMGB anunta ca au fost stabilite masurile compensatorii si ca deja au fost primite mai multe oferte de angajare pentru muncitorii care urmeaza sa ramana fara loc de munca."In ultimele trei saptamani, conducerea Doosan IMGB a discutat cu reprezentantii sindicatelor masurile compensatorii ce urmeaza a fi acordate salariatilor ca urmare a inchiderii operationale.Totodata, conducerea companiei i-a asigurat de intregul suport oferit angajatilor in gasirea unui nou loc de munca. Urmare a efortului depus pana acum in acest sens,", se arata in comunicatul citat.Totodata, s-a ajuns la un acord si referitor la salariile compensatorii."In ceea ce priveste salariile compensatorii, conducerea companiei si reprezentantii angajatilor au ajuns ieri la un acord de buna intelegere. Astfel,In plus, angajatii cu o vechime mai mare de 25 de ani in companie vor mai beneficia de 75% din salariul de baza", mai precizeaza documentul.Amintim ca sute de muncitori de pe platforma Intreprinderii de Masini Grele Bucuresti (IMGB) si familiile lor au protestat, marti, in fata Palatului Victoria. Oamenii erau nemultumiti din cauza ca proprietarul fabricii - adica gigantul sud-coreean Doosan - vrea sa-i dea pe toti afara si sa vanda atat utilajele, cat si terenul de sub intreprindere.