Culisele intelegerii statului roman cu Beretta. Ce spun trupele speciale si soldatii despre armele italienilor

Cat si in ce conditii ar castiga Romania din productia armelor

Ministrul Apararii, Gabriel Les, la testarea armelor Beretta. Foto: Ziare.com/Alexandru Nistor

Secretarul de stat Bogdan Ivanescu spune ca "probabil" MAI va beneficia de arme Beretta. Foto: Ziare.com/Alexandru Nistor

Ce spun militarii si politistii despre arme

Oamenii legii testeaza noile arme, in poligon. Foto: Ziare.com/Alexandru Nistor

In teorie, totul suna neasteptat de bine. In practica, insa, exista o multime de motive pentru care planul anuntat de Niculae Badalau ar putea esua inca de la inceput.Statul roman ia in calcul de mai multi ani sa inceapa productia de arme in colaborare cu italienii de la Beretta. Cu toate astea, abia luni, pe 10 iunie, parte dintre rezultatele discutiilor dintre romani si italieni au fost notate intr-un document oficial.Este vorba despre un memorandum de colaborare, incheiat intre Beretta Spa si Uzina Mecanica Plopeni SA (detinuta de stat prin Ministerul Economiei).Continutul memorandumului romano-italian e confidential si nu a fost dezvaluit presei. Cu toate astea, Ministerul Economiei sustine ca documentul semnat luni ar fi primul pas catre inceperea efectiva a productiei de arme moderne si performate, la Plopeni, in parteneriat cu Beretta.Urmatorul pas ar trebui sa fie infiintarea unei societati de tip joint-venuture, in care uzina de la Plopeni sa detina 80% din participatie, iar italienii de la Beretta, doar 20%.Aceasta societate - care va fi probabil condusa, de facto, de italieni - va produce armele moderne.De ce s-ar asocia Romania cu firma italiana ca sa produca pistoale si pusti? E destul de simplu. Din cauza ca respectivele arme - produse in apropiere de Ploiesti - ar putea fi tocmai cele care sa inlocuiasca pistoalele si pustile vechi pe care politistii, jandarmii si soldatii sunt acum nevoiti sa le foloseasca.Spre exemplu, pistolul Beretta APX l-ar putea inlocui, in dotarea politistilor si a jandarmilor, pe cel numit "Carpati", vechi si imprecis. In mod similar, pusca de asalt Beretta ARX 160 ar putea inlocui parte dintre armele construite pe platforma AKM din dotarea Armatei Romane, asigurand trecerea la noile standarde de calibru impuse de NATO.Evident, produsele Beretta nu sunt singurele de pe piata cu care Romania sa isi poata inlocui armamentul vechi. Spre exemplu, pistoalele "Carpati" ar putea fi schimbate si cu cele marca Glock, produse de austrieci. Iar pustile actuale ar putea fi inlocuite si de alte modele produse in lume, cum ar fi, sa spunem, Heckler & Koch HK416 fabricate de nemti.Cu toate astea, sustine Niculae Badalau, tara noastra ar avea doar de castigat daca - in loc sa cumpere, pur si simplu, din strainatate, armele de care are nevoie - le-ar produce chiar aici, in Romania.Potrivit lui Niculae Badalau, pana la acest moment, s-a stabilit ca productia de arme Berreta in Romania ar urma sa inceapa intr-o hala a Uzinei Mecanice Plopeni SA.Aceasta hala e racordata deja la utilitati, dar va trebui amenajata pentru a permite fabricarea de armament.Iar de amenajare, ca si de furnizarea cunostintelor si unora dintre echipamentele care sa permita constructia armelor ar urma sa se ocupe Beretta.Initial, la Plopeni se vor realiza doar piese ale pustii de asalt ARX 160. Pe masura ce hala va fi dotata, iar oamenii vor invata, uzina va ajunge sa realizeze parti tot mai mari din arme si chiar produsele finite.Potrivit lui Niculae Badalau, italienii sunt dispusi sa investeasca milioane de euro, la Plopeni."Va fi negociat in perioada urmatoare si contractul de offset, care va insemna modernizarea si dotarea uzinei, cu 6,5 milioane de euro, si oferirea unui pistol de 9 mm la fiecare arma de asalt achizitionata", a declarat Badalau.Ce inseamna acest lucru? Un contract de offset ar presupune, de fapt, ca Beretta se angajeaza sa reinvesteasca in economia noastra parte din banii incasati de la statul roman pe armele produse (la inceput doar partial) la Plopeni.Cu alte cuvinte, cu cat cumpara statul mai multe pistoale si pusti de asalt Beretta, cu atat mai multi bani ar trebui returnati in economia romaneasca.In teorie, suna bine. In practica, e putin mai complicat din cauza ca - cel putin pana la acest moment - nici Ministerul Apararii Nationale (MApN) si nici Ministerul Afacerilor Interne (MAI) nu si-au exprimat intentia de a cumpara vreun pistol sau vreo pusca Beretta de la Plopeni.La solicitarea, ministrul Apararii, Gabriel Les, a declarat ca soldati din fortele speciale ale Armatei Romane au testat arme de la Beretta si au fost multumiti de ele. Asta nu garanteaza, insa, niciun contract, momentan., a declarat Gabriel Les.Fabrica de la Cugir lucreaza deja de 2 ani la o varianta de arma de asalt care respecta standardele de calibru ale NATO (la fel cum o face si ARX 160 de la Beretta - n.red.) . Respectiva arma n-a fost inca scoasa pe piata. Oare asteapta MApN momentul in fare pusca de la Cugir va fi gata, pentru a-i da o sansa? Sau va refuza ambele arme, in cautarea alteia, produsa in strainatate? Ramane sa vedem.Oricum, miza finaciara a dotarii Armatei cu arme de asalt e uriasa. Dupa cum a explicat ministrul Apararii, Gabriel Les, pentru, ca sa se alinieze la noile standarde de calibru ale NATO si ca sa isi asigure necesarul de arme (pentru situatia ipotetica a unui conflict - n.red.) statul ar avea de cumparat cateva sute de mii de pusti.Or, suma necesara pentru asa ceva va fi enorma, si multi producatori vor vrea sa castige contracte care sa le asigure acces la macar o parte din ea.Secretarul de stat din MAI, Bogdan Ivanescu - de pe alta parte - a spus ca, pana la acest moment, politistii si jandarmii nici macar n-au testat oficial armele Beretta, pentru a decide daca ele le-ar fi sau nu utile.In plus, Ivanescu a precizat ca - daca se va incheia un contract de offset -ca si institutiile din MAI vor beneficia de pe urma lui.In aceste conditii, din intelegerea noastra, daca societatea joint-venture se va infiinta pana la urma, Beretta ar urma sa investeasca la inceput la Plopeni o suma mai mica, necesara demararii productiei de componente pentru ARX 160.Ulterior, va dezvolta, probabil, afacerea din Romania daca va reusi sa isi si vanda armele catre statul roman...Tot ce a acceptat sa spuna presedintele companiei italiene, Franco Gussalli Beretta, pe acest subiect este ca e interesat de o colaborare pe termen mediu si lung cu Romania, pe care a ales-o pentru investitie datorita nivelului ridicat de pregatire al angajatilor Romarm.Dupa semnarea memorandumului, Ministerul Economiei a organizat o sesiune de trageri la un poligon de langa Bucuresti, unde soldatii si politistii sa poata testa pistoalele din seria APX si armele de asalt ARX 160.De la o departare de 25-30 de metri de tinte, tragatorii au descarcat incarcator dupa incarcator, vreme de mai bine de jumatate de ceas.Unii s-au aratat multumiti de experienta. Altii au spus ca arma de asalt le-a cam "dat fum in nas".Bogdan si Catalin - ambii din cadrul Serviciului pentru Interventii si Actiuni Speciale al Politiei Romane - ne-au spus ca "s-au mai intalnit" cu armele Beretta si inainte de aceasta tragere. Dar ca va mai dura pana sa poata spune cu toata siguranta ca ele sunt bune, in orice situatie., ne explica Bogdan.Catalin spune ca politistii nu sunt interesati de la ce companie vin armele. Totul e sa le permita sa isi faca treaba cat mai bine., mai spune Catalin.Tot membrii SIAS ne arata si avantajele armei de asalt ARX 160. E construita astfel incat sa poata fi incarcata usor atat de tragatorii dreptaci, cat si de cei stangaci. Si la fel de usor i se poate schimba si modul de tragere. O simpla apasare si arma trece de la modul 'foc cu foc', la 'foc semiautomat' si la 'foc automat'.La nevoie, pusca poate trage 700 de cartuse pe minut.Se bucura sa tina armele in maini. Nu pentru ca sunt de la Beretta, ci pentru sa sunt mai bune decat cele cu care sunt nevoiti sa lucreze zilnic. Daca altul ar fi producatorul, nu le-ar pasa. Atata vreme cat e un echipament cu care sa isi poata face treaba bine.Un soldat care a testat deja arma in diverse conditii de lupta ne explica modul in care se foloseste. Pui incarcatorul, armezi, setezi modul de tragere. Apoi, tintesti si tragi. Reculul e mai mic decat la armele dezvoltate pe platforma AKM-ului pentru ca si calibrul e mai mic, ne arata soldatul.Cand intrebam daca e multumit sau nu de arma si daca a tras cu alta mai bune, ne raspunde scurt:Una peste alta, atenti sa nu spuna ceva care ar putea sa-i coste mai tarziu, politistii si soldatii sunt de acord asupra unui lucru: vor ca statul sa le dea pistoale si pusti performante, indiferent de la ce producator provin ele. Iar daca nu se poate anul asta, poate macar la anul, dupa ce vor avea si autoritatile inca putin timp sa se hotarasca ce vor sa cumpere si de la cine.