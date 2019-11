Din nou in insolventa, Complexul Energetic Hunedoara e la un pas de a ajunge la fier vechi

Parte dintre creditorii care au obtinut decizia de intrare in insolventa a CEH

Lider sindical: Daca ramanem in insolventa, iarna care vine va fi ultima pentru noi!

Salvare sau foame si frig pentru mai bine de 100.000 de romani?

Expert in Energie: Ar fi o pierdere sa dispara. Dar tot o pierdere ar fi si sa continue asa cum e

CEH a fost infiintat in 2012, prin unirea Electrocentrale Deva (care administra termocentrala de la Mintia) cu Electrocentrale Paroseni (care avea in grija termocentrala omonima). Ulterior, complexul a preluat si 4 mine de huila: Lonea, Lupeni, Vulcan si Livezeni. In teorie - sustineau la acel moment reprezentantii Ministerului Energiei - acest complex avea toate motivele sa prospere.Pe de o parte, avand 7 grupuri energetice pe huila alimentate din mine proprii, CEH urma sa livreze contra cost energie electrica in sistemul national. Si tot contra cost, termocentralele urmau sa furnizeze agent termic in orase (termocentrala de la Mintia pentru Deva, iar termocentrala de la Paroseni pentru Petrosani).In teorie, suna bine. In realitate, insa, CEH n-a prosperat niciodata, din varii motive. Pe de o parte, din cauza ca productia de energie pe baza de huila este poluanta si scumpa. Asa ca ani la rand, Complexul a vandut energie chiar si la jumatate din pretul de productie. Si astfel a tot pierdut bani.Apoi, din cauza ca statul n-a modernizat minele de huila, acestea au produs prea putin. In consecinta, Complexul a importat carbune, adesea la preturi impovaratoare. Iar pe masura ce timpul a trecut, lucrurile au mers din ce in ce mai prost.Spre exemplu - desi nu gasea calea de a-l rentabiliza - Ministerul Energiei a obligat de mai multe ori Complexul sa contribuie cu parte din incasari (si asa insuficiente) la finantarea unor proiecte mamut care nu s-au materializat niciodata, de tipul hidrocentralei cu pompaj de la Tarnita In cele din urma, ca sa nu fie nevoite sa traga ponoasele pentru concedierea miilor de salariati ai Complexului, autoritatile statului i-au acordat imprumuturi, tinandu-l in mod artificial pe linia de plutire. Din pacate, Comisia Europeana a considerat ca parte dintre imprumuturi au fost ilegale si a stabilit ca Guvernul trebuie sa recupereze circa 60 de milioane de euro (cam 285.000.000 lei) de la CEH Una peste alta, potrivit unui bilant contabil postat pe siteul propriu, CEH are acum datorii de 1,3 miliarde de lei.Creditorii (institutiile ca ANAF si societatile la care CEH are datorii - n.red.) au inceput sa ceara insolventa Complexului inca de prin 2015. In 2016, CEH a intrat si a iesit de doua ori din insolventa.Dar situatia Complexului nu s-a imbunatatit nicicand. Iar in octombrie 2019, ca sa evite blocarea conturilor (obtinuta de unii creditori, in instanta), CEH si-a cerut, din nou, insolventa. Dar instanta a refuzat sa i-o acorde.In schimb, Tribunalul Hunedoara a admis, pe 14 noiembrie, intrarea in insolventa a Complexului la cererea unor creditori . Printre acesti, Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili, dar si 19 societati care au de recuperat bani de la CEH.Totodata, instanta a stabilit ca administrator judiciar al CEH va fi Expert Insolventa SPRL, dar si pana la ce date trebuie intocmite anumite documente specifice procedurii.Intrebarea este: e bine sau rau ce s-a intamplat la CEH? Potrivit presedintelui sindicatului Solidaritatea Hunedoara, Cristian Istoc, intrarea in insolventa la cererea creditorilor este un pas major spre disparitia Complexului.Istoc a explicat pentruca deja are semnale alarmante, care indica faptul ca sfarsitul Complexului este tot mai aproape., a mai spus Cristian Istoc.Liderul sindical a spus ca se ia in calcul contestarea - in urmatoarea saptamana - a intrarii in insolventa., a mai spus Istoc.Presedintele Sindicatului Solidaritatea Hunedoara sustine ca exista deja cadrul legal ca sa permita reoganizarea si rentabilizarea CEH., a explicat Cristian Istoc.Daca strategia nu va functiona, insa, CEH va intra in copals, saracind vreo 100.000 de oameni., a mai spus liderul sindical.In plus, potrivit lui Cristian Istoc, prabusirea brusca a CEH ar cauza atat probleme regionale, in nord-vestul tarii, cat si unele nationale., mai spune liderul sindical.Istoc sustine ca dispartia CEH ar cauza probleme si la nivelul intregii tari., a mai spus Cristian Istoc.Expertul in energie Dumitru Chisalita sustine ca indiferent daca va intra sau nu in insolventa, CEH nu poate fi salvat decat daca statul gaseste o modalitate de a-l rentabiliza., a conchis Dumitru Chisalita.