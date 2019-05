Dupa 71 de ani, Electroaparataj Targoviste ar putea falimenta, din cauza ca muncitorii refuza sa mai lucreze

Ziare.

Inca din 19 aprilie Sindicatul Valahia anunta ca salariatii Electroaparataj Targoviste (ELJ) - in jur de 100 la numar - se pregatesc sa declanseze greva generala. Oamenii erau nemultumiti - spunea atunci sindicatul - in principal din cauza ca ar munci pe salariul minim. In consecinta, salariatii solicitau conducerii unitatii cresteri de lefuri si o serie de alte avantaje de care n-ar beneficia in prezent.Mai exact, potrivit sindicatului Valahia, principalele revendicari ale salariatilor sunt:- cresterea salariului minim pentru muncitorul calificat cu 20% peste salariul minim la nivel national;- introducerea unei grile de salarizare cu 6 trepte si implementarea unui Regulament de promovare;- acordarea alimentatiei de protectie sub forma de carne de pui, pentru lucratorii din hala de productie;- tichete de masa de 15 lei/zi;- acordarea unui spor de 15% pentru cei care lucreaza in conditii grele de munca;- acordarea sporului de vechime in munca intre 5 - 25%- folosirea fondului social pentru decontarea abonamentelor pentru mijloacele de transport/subventionarea biletelor de odihna si tratament cu 1.400 lei/salariat/an;- prima Paste/Craciun de 650 lei;- prima de vacanta - 1.200 lei;- plati compensatorii in caz de disponibilizare.Sindicatul Valahia cere aceste majorari in conditiile in care grupul de firme Broadhurst - din care face parte si Electroaparataj - ar fi obtinut in 2018 profit de 8.822.963 lei (cca. 21 milioane de euro) si in consecinta trebuie sa inteleaga ca nici salariatii de la Targoviste nu mai pot munci pe salariul minim.Ceea ce nu a mentionat sindicatul Valahia este ca, de fapt, in 2017 - ultimul an pentru care raportarile financiare ale Electroaparataj au fost facute publice de Finante - societatea inregistra o pierdere de 1,3 milioane de lei.Ca sa isi sustina revendicarile, pe 23 aprilie, membrii sindicatului Valahia au organizat o greva de avertimsent, la Targovieste, iar pe 30 aprilie au intrat in greva generala. Sindicatul Valahia a sustinut ca managementul Electroaparataj SA a refuzat orice dialog si, in consecinta, continuarea protestului se justifica.Pentru a sustine protestul, sindicatul Valahia a aprobat, inca de pe 19 aprilie, folosirea fondului de greva pentru a le plati muncitorilor contravaloarea salariilor, pe durata protestului.In context, compania Electroaparataj SA Targoviste - care este listata la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) - si-a informat actionarii cu privire la faptul ca a majorat deja salariile angajatilor si ca nu are resursele financiare necesare acordarii altor avantaje, in prezent.Mai exact, printr-un anunt postat miercuri pe site-ul BVB , Electroaparataj a transmis ca,Societatea mai transmite ca nu a avut niciodata relatii tensionate cu angajatii si sustine ca greva este alimentata, de fapt, de sindicatul Valahia, ale carui intentii sunt ostile., mai transmite societatea.In plus, Electroaparataj sustine ca - neavand cum sa acorde majorarile salariale dorite si nereusind sa ajunga la un acord cu salariatii - se pregateste sa intre in faliment., se mai arata in anuntul Electroaparataj SA.Ulterior, managementul societatii si-a convocat actionarii la o sedinta care are loc vineri, pe 10 mai, si in cadrul careia s-ar putea decide dizolvarea voluntara a societatii.