Dupa Canalul Bucuresti-Dunare, Dancila promite hidrocentrala de 1 miliard de euro. Ideea a aparut in 1975, dar nimeni nu a reusit sa o puna in practica

Ideea constructiei acestei hidrocentrale a aparut inca din anul 1975. I-a luat statului mai bine de zece ani sa aleaga locul in care sa o construiasca: pe Somes, la 30 de kilometri de Cluj-Napoca, la acumularea de la Tarnita. Comunistii n-au dus proiectul la bun sfarsit. Dupa 1989, insa, statul a decis sa-l reia si sa incerce sa il finalizeze.De-a lungul ultimelor 3 decenii, s-au dat memorandumuri pentru realizarea centralei, s-au facut studii de milioane de euro si s-au cerut oferte de echipamente si servicii pentru proiect. Ba s-a creat chiar si o societate care sa construiasca hidrocentrala si ... cam atat.Pana la urma, constructia nici macar n-a mai inceput. De ce este atat de greu de dus la capat acest proiect?O hidrocentrala clasica are un rezervor, format cu ajutorul unui baraj. Din acest rezervor, apa curge prin centrala pentru a produce energie.O centrala hidroelectrica cu acumulare prin pompaj, insa, are nevoie de doua rezervoare cu apa: unul superior si altul inferior. In prima faza, pentru a produce energie cand cererea este mare, apa din bazinul superior curge prin hidrocentrala in bazinul inferior.Ulterior, cand cererea de energie e mica, apa poate fi repompata cu ajutorul unei turbine in bazinul superior, pentru a da un plus de resursa care sa fie folosita cand cererea de energie va creste din nou. Specialistii spun ca un astfel de sistem se cumporta intrucatva asemenator cu o baterie.Din punct de vedere tehnic, aceasta hidrocentrala se poate realiza in Romania. Problema - dupa cum au atentionat mai multi energeticieni in ultimii ani - este ca sistemul risca sa consume mai mult decat produce si, in consecinta, n-ar fi rentabil. In plus, realizarea lui este extrem de scumpa, ajungand la peste un miliard de euro.Comisia de Strategie si Prognoza a publicat la finele lunii februarie un proiect de fundamantare pentru realizarea hidrocentralei cu acumulare prin pompare de la Tarnita-Lapustesti in parteneriat public privat (PPP) Practic, Guvernul vrea sa gaseasca un privat care sa isi asume aproximativ 80% din investitie si sa construiasca, in 5 ani, centrala care sa produca 1.000 MW.Ulterior, privatul ar putea vinde energie si si-ar putea amortiza investitia in urmatorii 14 pana la 23 de ani. In plus, acelasi privat ar mai avea cativa ani (pana la implinirea a 3 decenii de la semnarea contractului) pentru a face profit.Statul ar da si el niste plati de disponibilitate de pana la 50 de milioane de euro pe an, numai sa aiba un privat cu care sa lucreze. In plus, daca privatul termina mai repede lucrarea, primeste prima de 100 de milioane de euro pe an. Daca intarzie, e amendat tot cu 100 de milioane de euro pe an.Expertul in Energie Dumitru Chisalita spune ca - din punct de vedere economic - proiectul hidrocentralei cu acumulare prin pompare nu prea sta in picioare., e precizat Dumitru Chisalita.Intrebarea este cine ar risca sa investeasca aproape un miliard de euro pentru urmatorii 20-30 de ani intr-o tara care isi plafoneaza preturile la energie pe piata interna, chiar daca o astfel de masura contravine legislatiei europene si risca sa puna pe butuci comertul liber de profil?Razvan Nicolescu, consultant Deloitte, spune ca, in acest moment, Romania are nevoie de orice noua capacitate de productie a energiei. Cu toate astea, hidrocentrala cu acumulare prin pompare de la Tarnita e un proiect dificil de realizat., a declarat Razvan Nicolescu pentruDin pacate, in loc sa sustina in mod real dezvoltarea acestor capacitati ale Romaniei de a produce energie, tot ce face acum Guvernul Dancila este sa promita ca va scoate la capat in 5 ani un proiect pe care statul nu l-a putut realiza in nici in aproape 5 decenii.