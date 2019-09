Grupul ceh de energie CEZ vrea sa isi vanda cele mai multe afaceri din Romania. Deja cauta cumparator

Ziare.

com

CEZ - grup de firme cehe cu sediul principal la Praga - are in Romania nu mai putin de 10 companii: Distributie Energie Oltenia, CEZ Romania, CEZ Vanzare, CEZ Trade, CEZ ESCO Romania, Tomis Team, MW Invest, Ovidiu Development, High Tech Clima si TMK Hydroenergy Power.Cehii sunt, in tara noastra, producatori de energie, avand cel mai mare parc eolian de pe uscat din Europa (situat la Fantanele-Cogealac) si un sistem de lacuri de acumulare si hidrocentrale la Resita. De asemenea, cehii sunt distribuitori, dar si furnizori de energie electrica si gaze naturale, in Romania.Afacerile CEZ din tara noastra au produs dintotdeauna multi bani. Astfel, compania informeaza ca, din 2005 incoace, a inregistrat in fiecare an profit (inainte de plata taxelor).Cu toate acestea, inca din anii trecuti au aparut in presa informatii cu privire la faptul ca CEZ ar dori sa isi vanda afacerile din Romania. O vreme nu s-a intamplat nimic. Dar cehii n-au renuntat la dorinta de a vinde buna parte dintre afacerile de la noi.In consecinta, compania informeaza ca, se arata intr-un comunicat postat de CEZ pe siteul propriu De ce vrea sa isi vanda compania cea mai mare parte dintre societatile din tara noastra?, transmite CEZ.Ramane sa vedem daca alte companii se vor arata interesate sa intre sau sa se extinde pe piata romaneasca, instabila in principal din cauza modificarilor legislative din ultimii ani, cum ar fi OUG 114.