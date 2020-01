Guvernul a gasit multe nereguli la CE Oltenia, dar e imposibil sa-l inchida

Ziare.

Ministrul afirma ca mai multe controale au scos la iveala nereguli in ceea ce priveste cheltuirea banilor publici la Complexul Energetic Oltenia si ca "cineva trebuie sa hotarasca ce-i acolo si ce s-a intamplat acolo"."In momentul cand vrei sa dai un miliard doua sute de milioane de lei la CEO, te gandesti daca si banii astia sunt cheltuiti cum trebuie. (...) In momentul cand iti vine un corp de control al ministrului Energiei si iti spune ca acolo sunt probleme de vreo 680 de milioane de lei, pagube, asta s-a intamplat in decembrie, iar acel raport de control a fost contestat si a ramas definitiv la Inalta Curte de Casatie si Justitie.Mai gasesti un raport al Corpului de Control al primului ministru care spune ca sunt probleme acolo, stai sa te gandesti: trebuie sa fac o curatenie acolo, in interiorul lui CEO, inainte de a le da banii astia, ca daca ii dai banii astia ce se intampla?", a afirmat ministrul Economiei, marti seara, intr-o emisiune la B1 TV.El a precizat ca este vorba despre "pagube din management", respectiv achizitii de gaze naturale la un pret mare, de la intermediari."Achizitii de gaze naturale la un pret.. o reziliere, luau de la Romgaz, o reziliere a contractului cu Romgaz dupa care au ajuns sa ia mai scump din alta parte. De la un intermediar, evident.Nu au cumparat cu 7 euro certificatele, au stat pana la sfarsitul anului si au cumparat cu 15. Adica lucruri de genul asta... nu au cumparat cu 7 euro de la o companie ca are probleme compania, dar au cumparat cu 15 euro de la aceeasi companie dupa o anumita perioada de timp.Adica sunt niste lucruri care s-au intamplat si cineva trebuie sa hotarasca ce-i acolo si ce s-a intamplat acolo. Ieri Consiliul de Supraveghere a schimbat directorul general. Domnul Boza ieri a fost schimbat si, din pacate, din toti cei cinci membri au directoratului unul singur nu a fost implicat in acest... ca nu a fost in acea perioada", a mai declarat Virgil Popescu.Ministrul Economiei sustine ca nu este posibila inchiderea complexului, dar ca vrea sa vada cine va raspunde pentru pagubele descoperite la controale."Este imposibil sa putem sa discutam in momentul de fata de asa ceva (despre inchiderea Complexului Energetic Oltenia - n.red.), este ilogic. Sistemul energetic national depinde de CE Oltenia,, ganditi-va ce ar insemna dintr-o data...Nu avem cum, este exclus asa ceva. Este clar ca aceasta companie trebuie restructurata, sa-si reduca emisiile de carbon, sa treaca la o procedura de decarbonare rapida si sunt solutii.Exista si bani, problema e sa existe vointa a acelor manageri de acolo sa faca acest lucru, iar banii care vor veni sa fie cheltuiti pentru acest lucru, sa nu mai fie sifonati, asta este problema. Iar eu ma voi tine ca directoratul de acolo si Consiliul de Supraveghere sa faca acest lucru, pentru ca este vital si pentru Oltenia si pentru Romania ca acea companie sa devina profitabila, poate sa devina profitabila.E o companie din energie, ganditi-va: Hidroelectrica e profitabila, Nuclearelectrica e profitabila, Romgaz e profitabila, OMV Petrom e profitabila, numai CEO este pe pierdere!", a mai spus ministrul Economiei.