Importator: 70% din pestele vandut in Romania este salbatic si doar o mica parte respecta standarde inalte de calitate

Ziare.

com

Compania apreciaza ca doar 8% din cele aproximativ 70.000 tone de peste oceanic salbatic, vandute anual pe piata autohtona, reprezinta peste certificat MSC (Maritime Stewardship Council).Certificarea MSC se acorda doar pestelui salbatic, pescuit si procesat in mod sustenabil si se atribuie atat pentru activitatile de pescuit, cat si pentru depozitare, procesare si ambalare."Atestarea MSC nu este usor de obtinut, pentru ca trebuie indeplinite niste standarde foarte stricte. Apele de unde provine pestele trebuie sa fie curate, ambarcatiunile si echipajele trebuie sa fie la randul lor certificate.Companiile care cumpara, transporta, prelucreaza si ambaleaza acest peste au nevoie la randul lor de certificare MSC, iar toate acestea duc la cresterea pretului care ajunge la raft, cu circa 10-15%.Desigur, atestarea MSC este o garantie a calitatii deosebite a produsului, dar cerintele care trebuie indeplinite sunt riguroase si cred ca acesta este motivul pentru care doar 8% din pestele salbatic care poate fi cumparat in Romania, in prezent, are aceasta certificare", explica Mihai Cristian Darmanescu, fondatorul Alfredo Seafood.La nivel volumetric, macroul ramane cel mai vandut peste in Romania, cu aproximativ 40.000 tone din totalul pietei, care se ridica la 100.000 tone.Potrivit reprezentantilor Alfredo Seafood, cererea de peste salbatic va continua sa creasca, dar pe fondul unor resurse scazute la nivel global."Pestele salbatic are cea mai buna carne, gustoasa si bogata in nutrienti, iar romanii cauta din ce in ce mai mult acest tip de produse. Din pacate, resursele sunt in scadere si acest fapt duce la o noua tendinta a pietei: cresterea produselor de acvacultura.Preconizez ca in mai putin de zece ani ponderea pestelui provenit din acvacultura o va depasi pe cea a pestelui salbatic", a conchis Mihai Cristian Darmanescu.