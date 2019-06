Importurile de energie au crescut cu 80% la inceputul anului, iar exporturile s-au injumatatit. Se vede lipsa investitiilor

Cum au crescut importurile si au scazut exporturile, in primele 3 luni ale anului. Sursa foto: Raport ANRE

Cel mai recent raport de monitorizare a pietei de energie electrica, realizat de Autoritatea Nationala de Reglementare in Energiei (ANRE), arata ca in primele 3 luni ale anului trecut, Romania importase doar 0,63 TWh. In perioada ianuarie-martie din 2018, in schimb, importurile crescusera cu 80%, ajungand la 1.13 TWh.In acelasi timp, exporturile de energie electrica ale tarii noastre au scazut considerabil. Mai exact, daca in primele 3 luni ale anului trecut tara noastra exportase 1,83 TWh, in perioada ianuarie - martie 2019, cantitatea de energie exportata n-a mai depasit 0,86 Twh.Pentru mai multe informatii, puteti citi integral raportul ANRE:La baza acestui deficit comercial pe piata energiei electrice ar putea sta mai multi factori. Printre ei, faptul ca iarna trecuta a fost mai friguroasa decat precedentele si in consecinta nevoia de energie a fost mai mare. Iar producatorii interni n-au reusit intotdeauna sa livreze la capacitate mare.Spre exemplu, Hidroelectrica (societate care livreaza cam un sfert din productia de energie a tarii) a intrat in iarna cu rezerve scazute de apa, iar asta inseamna ca n-a produs energie la potential maxim.Eolienele (care dau cam 15% din productia de energie electrica a Romaniei) au functionat asa cum trebuie doar cand a batut vantul si n-a fost prea ger. La randul lor, panourile fotovoltaice (responsabile pentru 10% din productia de energie) au produs suficient doar cand vremea a fost buna.Termocentalele pe carbune au dus greul, dar si ele au avut probleme. Unele au inregistrat defectiuni, iar CE Oltenia a avut si o greva de o saptamana.In baza unei politici promovate de ministrul Energiei, Anton Anton, tara noastra a incercat sa produca energie electrica pe baza de gaz. Se pare, insa, ca n-a reusit sa satisfaca nevoia interna.Iar situatia risca sa se repete si in anii care vin. Investitii in productia de energie - cum sunt cele in centrala Petrom de la Brazi, care va produce electricitate pe baza de gaz - se fac, dar sunt insuficiente pentru a asigura integral necesarul de consum al tarii.Iar problemele risca sa se acutizeze. Buna parte din productia pe carbune este pusa sub semnul intrebarii din cauza faptului ca nu toate termocentalele indeplinesc normele de mediu. In plus, in 2026, Centrala de la Cernavoda isi va injumatati capacitatea de productie, fiind nevoita sa inceapa retehnologizarea Reactorului 1 Cum isi va asigura atunci tara noastra necesarul de consum? Ramane sa vedem.