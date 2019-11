Ministrul Economiei: Fara investitii in Energie, n-o mai ducem mult! Pe ger, riscam sa nu putem importa cat ne trebuie

Ziare.

com

Prezent la o dezbatere organizata de publicatia specializata Focus Energetic, ministrul Virgil Popescu a vorbit despre problemele majore ale sistemului energetic romanesc, despre riscurile pe care acestea le produc, dar si despre solutii."Din informatiile pe care le am, avem inmagazinati aproape 3 miliarde de metri cubi (aproape un sfert din consumul anual al Romanaiei - n.red.). Rezervele de carbune sunt si ele la un nivel destul de bun.Dar asta nu ne va ajuta prea mult in zielele de frig, in care se ating varfuri de consum.Eu cred ca este bine ca s-a inmagazinat o cantitate mai mare de gaze. Problema este ca degeaba avem o cantitate atat de mare, daca nu avem si capacitatea de a-l extrage din depozite, cand avem nevoie de el. Degeaba il avem daca nu putem extrage zilnic mai mult de 28 de milioane de metri cubi (in scadere pana pe la 15 miliarde de metri cubi, in a doua parte a lunii februarie).Exista posibilitatea ca, in primavara, sa ramana in depozite o cantitate mare de gaze (din cauza incapacitatii de a le extrage la timp, in conditiile in care, pe masura ce se golesc, depozitele sunt mai greu de exploatat - n.red.). Iar asta inseamna ca in acele cantitati ramase s-au imobilizat bani.Cred ca avem nevoie de un program serios de investitii pentru retehnologizarea depozitelor, astfel incat sa putem extrage mai mult gaz din ele", a precizat Vigil Popescu.In context, ministrul Cabinetului Orban a mai precizat si ca - in cazul in care nu se investeste masiv in dezvoltarea sistemelor de transport a energiei electrice si gazelor - riscam sa ramanem fara energie, intr-o iarna geroasa."Fara un program de investitii, incepand de anul viitor, in noi capacitati de productie, sa stiti ca n-o mai ducem mullt in forma actuala. Capacitatea de interconectare (capacitatea infrastructurii prin care se leaga sisteme din tari vecine folosite la transportul energiei electrice sau gazului - n.red.) este limitata la circa de 2.000 de MW (pe zi - n.red.).. Ceea ce ma face sa cred ca intr-o iarna friguroasa ... nu va fi de ajuns. Acum vreo saptamana am vazut pe site-ul Transelectrica ca aveam tranzactii (importuri - n.red.) de 1.800 de MW/zi.Transelectrica trebuie sa isi continue investitiile in interconecatre. Transgaz lucreaza si trebuie sa isi continue treaba si sa isi imbunatateasca (sic!) capacitatea de interconectare. Bulgaria trebuie rezolvata. Ungaria trebuie rezolvata (din punct de vedere al capacitatii de interconectare - n.red.) Nu se stie ce se va intampla cu tranzitul de gaze prin Ucraina.Trebuie sa avem solutia pregatita, trebuie sa incepem investitia in depozite" a mai spus Virgil Popescu.Specialistii in Energie consultati de au atras atentia de mai multa vreme cu privire la aceste pericole . Este, insa, pentru prima oara, in ultimii ani, cand un ministru care are in portofoliu sectorul energetic recunoaste sa sistemele au probleme majore si ca - in conditii de ger prelungit - riscam sa ramanem fara energie.