O firma care i-a apartinut lui Florin Calinescu vrea sa produca turele la fabrici de stat

Mai exact, de productie ar urma sa se ocupe Uzina Automecanica Moreni (din subordinea societatii de stat Romarm SA) si Societatea Intreprinderea Optica Romana (IOR) SA, ambele aflate, momentan, pe pierdere.Pro Optica SA este, de fapt, o societate care s-a desprins din IOR SA si a ajuns in atentia publica si pentru ca l-a avut ca actionar pe actorul Florin Calinescu. In anul 2014, insa, acesta s-a retras, scriptic, din companie, continuand, insa, sa faca alte afaceri cu oameni din conducerea Pro Optica SA.Printre cei care au supervizat afacerile societatii s-au numarat, de-a lungul anilor, mai multi generali in rezerva.Pro Optica a investit in cercetare si in dezvoltarea produselor si a obtinut - de-a lungul timpului - numeroase contracte pentru furnizarea de echipamente de optica militara pentru Armata romana.Printre altele, Pro Optica produce in regie proprie turele telecomandate echipate cu mitraliere de calibru 7,62 mm si 12,7 mm, pe care le vinde, in principal, la export.Marti, Pro Optica SA a semnat, insa, un parteneriat cu IOR si cu Romarm SA pentru a-si externaliza productia de turele. Practic, acestea urmeaza sa fie produse de Uzina Automecanica Moreni si de IOR SA.Inainte ca productia sa inceapa - pentru ca vor fi produse de alti operatori economici - turelele 7,62 mm si 12,7 mm vor trebui reomologate de catre MapN. Potrivit surselor, la Uzina Automecanica Moreni si IOR SA se vor produce doar turele pentru export.Pana la acest moment, nici Pro Optica SA si nici Ministerul Economiei nu au dat publicitatii date oficiale cu privire la motivul care a stat la baza externalizarii acestei productii. La urma urmei, Pro Optica SA este o societate comerciala care face afaceri profitabile (in 2018 raportand o cifra de afaceri de 55.744.109 lei si un profit net de 2.071.742 lei) si n-ar lua o astfel de decizie decat din ratiuni economice...a solicitat, in scris, societatii informatii privind motivele care au determinat-o sa externalizeze productia de turele.Una peste alta, decizia ar trebui sa fie una care sa ajute Uzina Automecanica Moreni - care are 289 de angajati si a incheiat anul cu o pierdere de 6.736.255 lei - sa se redreseze economic, macar in parte.De asemenea, IOR SA ar putea castiga de pe urma unei comenzi consistente de turele. Chiar daca - potrivit surselor Ziare.com - societatea a incheiat anul cu un rezultat financiar pozitiv inainte de impozitare, din pricina datoriilor mai vechi, a raportat, totusi, o pierdere de 291.087 lei.