Nu cumparati oale de ceramica de la chinezi: Daca un om mananca zilnic din ele, se poate imbolnavi!

"Chinezii lucreaza demult si vand si in Targul Olarilor din Sibiu, pentru ca nu exista legi in Romania care sa protejeze produsul autentic si mestesugarii si care sa intre in piete si sa spuna, conform legii, piesa aceasta nu este autentica, este cu smalt de plumb, nu se poate folosi pentru gatit, nu este cu smalt ecologic. In strainatate, daca te gaseste cu asa ceva, iti inchide standul. Aceasta lege ti-ar proteja si sanatatea", a explicat Karla Rosca.Potrivit sursei citate, un simplu cumparator, care nu este specialist sau olar, reuseste cu greu sa deosebeasca un autentic de un fals."Este greu sa deosebesti, de aceea, noi organizam in targ si workshopuri pentru public", a precizat Karla Rosca.Ceramica romaneasca traditionala nu este doar autentica, dar si sanatoasa, iar falsurile ne pot si imbolnavi, pentru ca aceste vase de ceramica contin o cantitate mai mare de plumb si nu sunt arse la temperatura optima, a mai spus ea., mai ales cele care sunt acide. Iar prin fierbere, smaltul de plumb intra in consistenta alimentelor. Ai nostri folosesc si smalt de plumb si ecologic. Smaltul ecologic este pe baza de oxizi care nu sunt periculosi pentru sanatate. Au si o cantitate de plumb, dar arderea este foarte bine facuta, adica trebuie sa ajungi la o ardere de 1.200 de grade, ca plumbul sa se topeasca", a aratat Karla Rosca.In Muzeul in aer liber din Padurea Dumvrava Sibiului a inceput, miercuri, Targul "Frumos. Ceramic. Folositor", care reuneste 30 de olari din Romania, Republica Moldova, Bulgaria si Ungaria. Vizitatorii au ocazia, pana duminica, sa vada cum se fac oalele autentice, sa le cumpere si chiar sa manance din ele preparate gatite de bucatari olari.