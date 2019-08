Polonezii ar putea pune lacatul pe poarta singurei fabrici de soda calcinata din Romania

Ziare.

Fostele Uzinele Sodice Govora (din Ramnicu Valcea) au fost cumparate, in anul 2006, de grupul polonez Ciech.De la acel moment, noii patroni au investit peste 500 de milioane de euro in modernizare si in productie, transformand fabrica intr-una de succes. Spre exemplu, in 2018, Ciech Soda Romania a raportat o cifra de afaceri de 420.193.416 lei si un profit de 24.540.260 lei, potrivit sitelui Finantelor Publice.Cu toate acestea, Ciech a anuntat ca, la toamna, incepand cu 18 septembrie, ar putea opri productia si ar putea incepe disponibilizarea a 500 dintre cei circa 600 de salariati. Motivul: brusc nu mai reuseste sa faca fata cheltuielilor de productie, in conditiile in care pretul aburului care ii este livrat de CET Govoara - adica al principalei materii prime - ar urma sa se majoreze cu 135% fata de anul trecut.Iata despre ce este vorba, potrivit companiei., se arata intr-un comunicat remis de Ciech Romania redactieiCiech Romania anunta ca inca mai cauta solutii pentru a nu fi nevoita sa opreasca productia. In cazul in care, totusi, va fi obligata sa o faca, va oferi locuri de munca pentru mai mult de 100 de angajati in fabricile sale din Polonia si Germania. Pentru oamenii care vor pleca acasa, polonezii anunta ca au pregatit pachete compensatorii "cuprinzatoare".De asemenea, Ciech Soda Romania le va oferi, la cerere, consiliere pentru gasirea de noi joburi. In plus, Ciech Soda Romania anunta ca va continua sa asigure mentenanta instalatiilor de la Ramnicu Valcea, in speranta ca va veni ziua in care sa isi poata relua productia.