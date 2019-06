Prima tara care va interzice distrugerea hainelor si cosmeticelor nevandute

Ziare.

"Va fi o premiera mondiala", a spus seful Guvernului, intr-un moment in care Executivul vrea sa convinga in ceea ce priveste actiunea sa in materie de ecologie si sa raspunda asteptarilor francezilor in ceea ce priveste protectia mediului, ilustrate de un avans al votului ecologist la ultimele alegeri europene, relateaza AFP.Aceasta masura vizeaza obligativitatea donarii sau reciclarii acestor produse, incepand de la sfarsitul lui 2021 sau 2023, in completarea masurilor deja adoptate in ultimii ani impotriva risipei alimentare.In prezent, produse nealimentare noi si nevandute in valoare de peste 650 de milioane de euro sunt aruncate sau distruse in fiecare an, respectiv de cinci ori mai multe decat donatiile in astfel de produse, potrivit prim-ministrului."Este o risipa care socheaza (...), o risipa scandaloasa", a subliniat Philippe, care a anuntat masura intr-un magazin din Paris.Masura, "care va consta in interzicerea distrugerii produselor nevandute, noi sau in general", va figura in proiectul de lege privind economia circulara pregatit de secretarul de stat Brune Poirson, care urmeaza a fi prezentat in consiliul de ministri in luna iulie, a precizat el.Potrivit cabinetului premierului, masura se va aplica de la sfarsitul lui 2021 pentru produsele care dispun de o filiera de colectare si reciclare si de la sfarsitul lui 2023 "cel mai tarziu" pentru celelalte.Distrugerea produselor este raspandita atat printre marii distribuitori, cat si printre marcile de lux, care vad in aceasta un mod de a proteja proprietatea intelectuala si de a impiedica contrafacerea.Potrivit anturajului prim-ministrului, faptul de a nu obliga marcile sa-si doneze produsele si de a lasa deschisa usa si pentru reciclare permite linistirea anumitor sectoare, precum industriile de lux, care se tem ca ar putea aparea o piata paralela cu produse vandute la pret scazut."Sectoarele care ar putea percepe un risc in deteriorarea imaginii lor de marca daca isi doneaza produsele vor avea in continuare posibilitatea de a-si transforma produsele, daca nu vor sa le doneze", a adaugat sursa citata.Anumite produse care nu mai sunt utilizabile dincolo de o anumita data vor putea face obiectul exceptiilor, noteaza AFP.