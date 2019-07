Prime de perfomanta de pana la 11.000 lei pe luna pentru directorul Nuclearelectrica

Ziare.

com

Actionarii Nuclearelectrica SA - dintre care cel mai mare este Ministerul Energiei (cu 82,4% din participatie) - au aprobat in sedinta de pe 29 iulie ca la salariul directorului general al institutiei sa se adauge si oIn consecinta, daca actionarii vor decide ca directorul general a administrat eficient si - pe langa atingerea obiectivelor curente - a pus si bazele indeplinirii celor din anii urmatori, acesta va incasa, cu titlu de, prime de performanta a caror valoare va ajunge la 2.307 euro/luna (adica 10.889 lei, la cursul zilei).Potrivit deciziei actionarilor, directorul Nuclearelectrica va incasa 80% din aceastaa indemnizatiei sale, daca va atinge obiectivele societatii pentru anul in curs. In plus, Ghita va incasa si restul de 20% din valoarea indemnizatiei, daca va crea premisele pentru indeplinirea obiectivelor de dezvoltare a Nuclearelectrica pe termen mediu si lung.Mai multe detalii legate de conditiile in care i se vor acorda primele de performante lui Cosmin Ghita puteti afla citind integral decizia membrilor actionarilor:La acest moment, potrivit declaratiei de avere depuse in prima parte a acestui an, Cosmin Ghita a incasat, lunar, de la Nuclearelectrica, o indemnizatie bruta de 39.085 lei. Ca membru al unei comisii, a mai primit o indemnizatie bruta de 5.512 lei.In plus, Cosmin Ghita si-a trecut in declatia de avere si un venit de 1.735 euro lunar brut (circa 8.206 lei, la cursul zilei - n.red.) pe care l-a incasat ca membru ne-executiv in consiliul de administratie (CA) al Amronco. Aceasta este o societate independenta de productie de petrol si gaze fondata in Texas si care activeaza in Romania.Printre actionarii Amronco se numara si Mercuria, o societate care comercializeaza energie electrica (segment de piata pe care activeaza si Nuclearelectrica) . In context, mai multi experti s-au intrebat daca nu cumva Cosmin Ghita este in conflict de interese, de vreme ce e, concomintent, director la Nuclearelectrica si membru in CA-ul unei societati din care face parte Mercuria.Luand insa in calcul ca Mercuria nu este prezenta pe piata romaneasca, autoritatile romane - inclusiv Agentia Nationala de Integritare (ANI) - au decis ca Ghita nu se afla in conflict de interese.Nuclearelectrica SA nu a transmis si motivul pentru care ii acorda directorului general aceste cresteri salariale. Ceea ce stim, insa, cu siguranta este ca societatea va avea nevoie, mai mult ca oricand, de management performant, in anii care vin.Motivul: centrala de la Cernavoda (administrata de Nuclearelectrica) va trebui sa retehnologizeze Reactorul 1, intre anii 2026 - 2028 (perioada in care va functiona doar cu Reactorul 2) . In plus, societatea ar trebui si finalizeze si constructira reactoarelor 3 si 4 de la Cernavoda, in lipsa carora productia de energie din Romania ar putea intra in declin.