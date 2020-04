Rectificarea bugetara a fost publicata in Monitorul Oficial. Citu spune ca are doua obiective, dar si ceva atipic

Ziare.

"In primul rand, sanatatea romanilor, iar in al doilea rand pastrarea capacitatii de productie in economie. Chelutielile bugetare cresc pe sold cu 12.5 miliarde lei. Ministerul Muncii primeste 8.5 miliarde lei in plus, Ministerul Sanatatii 3.7 miliarde lei in plus si Ministerul Afacerilor Interne 680 milioane lei pentru combaterea raspandirii infectiei cu coronavirusul SARS-COV-2.In acealsi timp am alocat 3 miliarde lei in Fondul de Rezerva. Prin ordonanta de rectificare bugetara am permis ca acesti bani sa mearga catre sanatate sau munca fara sa fie nevoie de o alta rectificare bugetara. Doar printr-o hotarare de guvern. Am construit un buffer si prin acest mod de distribuire al banilor economisim timp", a scris, vineri, pe Facebook, Florin Citu.Potrivit acestuia, rectificarea are si ceva atipic."In anii precedenti la rectificarile bugetare luau din banii alocati transporturilor, educatiei, agriculturii si chiar si sanatatii. Noi intelegem ca o economie fara investitii nu functioneaza. Astfel, pentru INVESTITII au fost alocate sume suplimentare", a mai scris Citu.Potrivit acestuia, Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei a primit 1 miliard de lei, Ministerul Educatiei 576 milioane lei, Ministerul Transporturilor a primit 135 de milioane de lei, iar Ministerul Agriculturii 100 de milioane de lei."Sumele au fost alocate. Acum ma voi asigura, ca si pana acum, ca vom face plata la timp pentru toate aceste cheltuieli. Indiferent daca vorbim de facturi pentru echipamente, somaj tehnic, pensii, salarii etc", a mai scris Citu.Seful Cancelariei premierului, Ionel Danca, a anuntat, miercuri seara, dupa sedinta de Guvern, ca a fost adoptata o rectificare bugetara care tine cont de noile date din economie, respectiv deficit de 6,7% si contractie economica de 1,9%.