Romania participa la crearea unui noi tip de reactor nuclear. Dar asta nu ne va asigura energia necesara prea curand

Cardul de masa Up Dejun este versiunea moderna si simplificata a tichetului de masa. Ai 0 lei costuri la emiterea cardurilor si economisesti pana la 37% fata de o crestere salariala in bani. Afla mai multe AICI!

Romania se implica in cercetare, dar nu e in stare sa isi construiasca reactoare

Ziare.

com

Din Consortiul Falcon fac parte: agentia italiana ENEA, societatea Ansaldo Nulceare (tot din Italia) si Institutul de Cercetari Nucleare (ICN) de la Mioveni. Specialisti de la fiecare dintre aceste entitati vor coopera cu cei ai Nuclearelectrica SA - care administreaza centrala nucleara de la Cernavoda - in vederea crearii unui model de reactor numitOdata dezvoltata si testata, aceasta noua tehnologie nucleara - numita de specialistii in domeniu "de generatia a IV-a" - ar urma sa permita exploatarea mult mai eficienta a resurselor de uraniu si sa creasca gradul de securitate nucleara., a transmis directorul Nuclearelectrica, Cosmin Ghita, prin intermediul unui comunicat postat pe 7 octombrie pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB) Va mai trece, insa, multa vreme pana cand tehnologia sa fie utilizata in productie. Memorandumul semnat la inceputul lunii octombrie va permite, potrivit informatiilor comunicate de Nuclearelectrica, doarAbia dupa ce toate aceste etape vor fi parcurse si doar daca rezultatele obtinute in urma cercetarilor vor fi satisfacatoare, s-ar putea lua in calcul utilizarea noii tehnologii in productia de energie nucleara.Semnarea de memorandumuri privind cercetarea este o practica curenta in industria nucleara. Spre exemplu, in primavara acestui an, Nucleareletrica a semnat un memorandum si cu NuScale Power, care promoveaza o tehnologie pe baza careia se pot construi reactoare modulare mici (SMR).Astfel de memorandumuri ofera tarii noastre acces la informatii complexe despre diverse tehnologii nucleare inovative si ii confera chiar posibilitatea de a participa la cercetare.In schimb, memorandumurile nu reprezinta o garantie a faptului ca Romania isi va construi vreodata altfel de reactoare decat cele de tip CANDU, din care are deja doua, la Cernavoda.Marea problema a tarii noastre este, de fapt, tocmai ca nu reuseste sa isi construiasca si alte reactoare de tip CANDU. Desi s-au facut numeroase incercari, pana la acest moment, Romania nu a reusit sa identifice o firma partenera care sa construiasca reactoarele 3 si 4 de la Cernavoda.Marea problema este ca - pe langa energia produsa din carbune si surse hidro - cea nucleara este de baza pentru alimentarea tarii. Iar in 2026, unul dintre cele doua reactoare functionale (mai exact reactorul 1) de la Cernavoda va fi oprit, pentru o perioada de 2 ani, pentru retehnologizare In acea perioada, in loc sa livreze pana la 1.400 MW pe zi, ca in prezent, centrala de la Cernavoda va mai asigura doar 700 de MW pe zi. Iar cand - din varii motive - si reactorul 2 va fi oprit pentru reparatii, centrala nu va mai livra nimic. O astfel de situatie ar putea fi dezastruoasa, mai ales daca ar aparea, sa spunem, in cursul unei ierni geroase.Din informatiile, pana la acest moment, Romania nu a stabilit de unde isi va procura energia de care are nevoie dar pe care, in intervalul 2026-2028, nu o va mai primi de la centrala nucleara de la Cernavoda.