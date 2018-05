Suntem pe locul trei in UE la productia de tigari

Ziare.

In 2016, in UE au fost produse peste 527 de miliarde de tigari, cu 36 de miliarde mai putine decat in 2015 si cu aproximativ o treime (aproape 300 de miliarde) sub productia inregistrata in urma cu zece ani.Productia UE in 2016 a reprezentat echivalentul a 1.000 de tigari, sau aproximativ 50 de pachete a 20 de tigari, per locuitor. Valoarea productiei de tigari este estimata la 6,2 miliarde de euro.Cu aproape 168 de miliarde de tigari, Germania a fost principalul producator din UE in 2016. Productia sa de tigari a reprezentat 32% din totalul UE. Cu alte cuvinte, una din trei tigari produse in UE a provenit din Germania.Pe locurile urmatoare se afla Polonia (99 de miliarde de tigari produse in 2016, sau 19% din totalul UE), Romania (77 de miliarde de tigari, 15%), Grecia (31 de miliarde de tigari), Portugalia (27 de miliarde de tigari) si Bulgaria (21 de miliarde de tigari), fiecare cu o cota de aproximativ 5% si productia totala a UE.Datele Eurostat au fost publicate cu ocazia celei de-a 21-a editii a Zilei Mondiale fara Tutun, celebrata in 31 mai de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS).