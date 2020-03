Sute de muncitori de la IMGB s-au strans la usa lui Orban si ii cer sa salveze intreprinderea

Ziare.

IMGB a fost infiintata in 1963 si a produs, printre altele, turbine pentru Centrala de la Cernavoda. In 1998, a fost privatizata. A luat-o cu 1 dolar grupul noervegiano-britanic numit Kvaerner. Iar noul proprietar le-a vandut-o, in 2006, sud-coreenilor de la Doosan.Aceasta companie este una multinationala si a fost fondata in 1896, la Seul. Si s-a dezvoltat continuu. Doosan produce, acum, printre altele, piese si utilaje grele. Si nu doar la Bucuresti, ci si in alte tari. Asa ca are acces la o piata internationala. Iar in aceste conditii, ne-am fi asteptat ca sud-coreenii sa faca si din IMGB o afacere profitabila.Ani la rand, IMGB Doosan a livrat piese si echipamente grele mai degraba la export, indeosebi in vestul Europei, in Africa, in China, in India, in Orientul Mijlociu si chiar in Statele Unite si America de Sud.De mai multe ori, sud-cooreenii au marit capitalul social al IMGB. Au raportat, insa, pierderi uriase. Apoi, situatia s-a mai redresat, prin 2016. Si iarasi s-a intrat pe pierdere masiva.Asa ca, in cele din urma, in 2019, Doosan a decis sa inchida. Daca inainte de 1989 la IMGB lucrau peste 13.000 de salariati, acum mai sunt doar 300. Si pana si acestia ar urma sa ajunga pe drumuri, in cel mult doua luni.Presedintele Sindicatului Independent Dreptatea, Alexandru Voicu, a precizat pentruca marti la pranz muncitorii, alaturi de familiile si prietenii lor, se aduna in fata Palatului Victoria. Aici ii vor cere Guvernului sa cumpere macar o parte din societate, ca sa previna inchiderea."Nu se mai lucreaza pe platforma IMGB de la inceputul anului, in proportie de peste 90%.Mai avem doar cateva piese pe care le terminam si le trimitem la cartierul general al Doosan. Ei au acolo o fabirca similara si vor recupera de aici echipamentele pe care le pot refolosi acolo. Restul se va vinde la fier vechi. Iar apoi se va vinde pamantul de sub IMGB. Sunt acolo 56 de hectare (in Berceni - n.red.).Noi speram ca Guvernul va accepta sa intervina in actionariatul companiei. Sud-coreenii au sustinut ca sunt dispusi sa vanda afacerea. Dar, din cauza ca n-ar fi gasit cumparator, pe fondul unor asa-zise 'constrangeri de natura curenta', ar fi nevoiti sa inchida.Momentan, oamenii primesc salariu. Dar de luni sud-coreenii vor sa ne trimita intr-un concediu platit, urmand sa incepa programul de concedieri colective. Acest program ar urma sa se termine pana in mai. Cine pleaca primeste doua salarii. Atat.Ei spun ca nu mai au comenzi. Dar in ultimul an au tot refuzat comenzi. Ba au spus ca nivelul de calitate cerut e prea inalt, ba ca pretul sau termenul de livrare sunt prea mici. Nici nu mai stim ce sa credem....", ne-a declarat Alexandru Voicu.Cert este ca terenul de 56 de hectare are, cu siguranta, o valoare insemnata. Asa ca probabil sud-cooreenii au primit deja oferte pentru a-l vinde pe zeci de milioane de euro.Ramane sa vedem cine din cadrul Guvernului ii va primi astazi pe protestatari si cum s-ar putea rezolva problema. Sau daca nu cumva intreprinderea se va inchide, iar in locul ei se vor ridica mall-uri si blocuri.