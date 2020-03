Termocentrala Mintia risca sa fie oprita din lipsa de angajati

Ziare.

com

In opinia reprezentantilor sindicatului, factorii de decizie de la conducerea termocentralei sunt principalii vinovati pentru neasigurarea si completarea necesarului de personal pe termen scurt, mediu si lung."Pe langa faptul ca Termocentrala Mintia nu a putut functiona in aceasta iarna la capacitate maxima din cauza lipsei stocurilor de carbune, lucru ce a dus la realizarea unor venituri mult sub cele posibile, risca acum sa isi opreasca activitatea din cauza lipsei de personal, fara ca responsabilii sa fie trasi la raspundere", se mentioneaza intr-o nota a organizatiei sindicale.Potrivit liderului sindical Cristian Istoc, principalul motiv care a dus la reducerea personalului este legat de pensionarile masive din ultima perioada, in paralel cu blocarea angajarilor, desi acestea ar fi fost necesare in mai multe sectoare de activitate."Pensionarile sunt principala cauza si lipsa de interes a celor din conducere, care nu au facut solicitari pentru angajari pe locurile vacante. In legea pensiei este acum un fel de indexare, o formula care este favorabila celor care au conditii de pensionare. Pe noi ne-a prins cu personalul la limita, iar aceste pensionari practic ne duc in zona in care ne apropiem de oprire.De exemplu, pentru Grupul 3, cel modernizat, avem patru operatori la un cazan. La primul concediu medical vom opri lucrul. De libere sau concedii medicale nu mai vorbim. Daca vorbim de un operator in camera de comanda, acesta se pregateste in minim patru ani. Deci, de atunci trebuiau sa ia masuri", a aratat liderul sindical.In acest context, Sindicatul Solidaritatea Hunedoara cere Guvernului implicarea "de urgenta" pentru numirea unei "echipe competente" la conducerea Termocentralei Mintia.Reprezentantii sindicatului mai spun ca, in lipsa unui dialog social cu reprezentantii Guvernului, vor fi nevoiti sa depuna plangeri penale pe numele celor care se fac vinovati de situatia actuala a CEH.