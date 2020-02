BNR revizuieste in scadere prognoza de inflatie pentru acest an, la 3%

Ziare.

com

Totodata, pentru 2021 Banca Centrala prognozeaza o inflatie de 3,2%."Dupa inregistrarea unei valori de 4,04 la suta la finele anului 2019, prognoza curenta a ratei anuale a inflatiei IPC indica revenirea si mentinerea acesteia in interiorul intervalului de variatie din jurul tintei centrale pe parcursul urmatoarelor opt trimestre, fiind proiectata la 3,0 la suta la sfarsitul anului curent si la 3,2 la suta in decembrie 2021.Comparativ cu editia precedenta a raportului, valoarea inregistrata in decembrie 2019 a fost cu 0,2 puncte procentuale mai ridicata, in timp ce pentru sfarsitul anului curent proiectia a fost revizuita in jos cu 0,1 puncte procentuale", se arata in raportul BNR privind inflatia.Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, a explicat marti la prezentarea raportului ca inflatia scade sensibil pana in aprilie."Inflatia scade, chiar sensibil, pana in aprile, pana la Paste, poate sa scada si sub 3%, iar apoi urmeaza o crestere treptata pe orizontul pe care noi il prognozam. Prognoza arata bine", a declarat Mugur Isarescu.El a subliniat ca "revenirea ratei inflatiei in interiorul intervalului tintei la inceputul anului curent se va datora in principal atenuarii dinamicii componentelor exogene ale cosului de consum si, intr-o masura mai redusa, indicelui CORE2 ajustat, preponderent pe seama unor efecte de baza determinate de evolutiile nefavorabile din prima parte a anului precedent".Si in luna august, anul trecut, Banca Nationala a Romaniei (BNR) a revizuit in scadere de la 3,4% la 3,1%, prognoza pentru decembrie 2020