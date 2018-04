INS anunta astazi rata inflatiei pentru luna martie. Ajungem la 5%?

De ce a crescut inflatia

Ramane de vazut daca rata inflatiei va trece de 5%, mai ales ca BNR a avertizat ca ar putea atinge acest prag.In luna februarie, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, atragea atentia ca inflatia va inregistra o crestere in acest an , atingand valori apropiate celei de 5% pe parcursul primelor trei trimestre, si va incheia anul la 3,5%. Valorile sunt mai ridicate decat cele prognozate in noiembrie. BNR afirmase atunci ca inflatia va atinge 3,2% la finalul anului 2018.Au existat insa si voci mai pesimiste. Senatorul PNL, Florin Citu, a afirmat recent pentru Ziare.com ca rata inflatiei risca sa ajunga la 12% la finalul anului , daca se va mentine aceasta politica fiscala prociclica, iar reactia Bancii Centrale va fi in continuare timida."In conditiile in care se mentine aceasta politica fiscala prociclica si Banca Centrala nu ia masurile pe care trebuia sa le ia, riscam sa avem o inflatie de 12% la finalul anului. Dar este o estimare conditionata de ceea ce se intampla astazi, adica politica fiscala prociclica si de reactia Bancii Centrala mai timida, ca pana acum.In aceste conditii, este clar ca rata inflatiei va accelera, pentru ca se creeaza aceste efecte: pe de o parte, ai inflatie care creste, pe de alta parte, va creste si presiunea pe salarii sa fie mai mari si se creeaza aceasta spirala inflationista", ne-a declarat Florin Citu.Luna trecuta, guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, a mers in Comisia Economica si de Industrii de la Senat pentru a explica de ce inflatia a scapat de sub control Potrivit acestuia, adevarata inflatie a fost ecranata de masuri fiscale in 2017, precum reducerea TVA, iar daca s-ar fi calculat rata inflatiei fara impactul fiscal, ea nu a fost atat de negativa."Am avut o inflatie negativa in cea mai mare parte, cam jumatate din 2017, ca si in 2016, dar cum va spuneam, scuzati cuvantul ca poate nu este cel potrivit, adevarata inflatie a fost ecranata de masuri fiscale, reducerea TVA. Daca am calcula rata inflatiei fara impactul fiscal ea nu a fost atat de negativa ca sa spunem asa in prima jumatate a anului trecut. A fost chiar pozitiva. Acestia sunt factori exogeni", a spus Mugur Isarescu.El a subliniat ca BNR nu are nicio putere asupra preturilor administrate sau politicilor fiscale, in afara de discutie sau dialog si gasirea unui mix care sa tina echilibrele in economie sub control."Noi tintim inflatia cu instrumente indirecte. Nu avem nicio influenta asupra preturilor administrate, adica cele stabilite de guvern. N-avem putere asupra politicii fiscale. Factorul pe care il putem controla este o parte a cererii agregate pe care il influentam cu instrumente indirecte precum rata de politica monetara, politica cursului de schimb, rezervele minime obligatorii si interventiile pe piata monetara si valutara, atunci cand este cazul", a mai spus Isarescu.