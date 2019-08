Isarescu: Preturile sunt impinse in sus de o cerere in exces. Exista conditii tensionate pe piata muncii

Ziare.

Isarescu a precizat ca inflatia de baza a accelerat, activitatea economica s-a intensificat, iar preturile sunt impinse in sus de o cerere in exces.In plus, guvernatorul considera ca inflatia va fi tinuta sub control pe termen mediu, chiar daca urmeaza doi ani electorali.In mai, BNR a crescut de la 3% la 4,2% prognoza de inflatie pentru finalul acestui an si a marit, de la 3,1% la 3,3%, prognoza pentru decembrie 2020, in contextul in stimularea cererii interne peste potentialul economiei.Joi, Isarescu a avertizat ca inflatia de baza a accelerat si exista, in continuare, conditii tensionate pe piata muncii."Exista aceasta problema, anume ca inflatia de baza a accelerat.. (...) Activitatea economica s-a intensificat in mod surprinzator. (...) Exista conditii tensionate pe piata muncii", a spus guvernatorul.Isarescu a atras atentia ca tot consumul final este acea componenta care trage in sus activitatea economica. In plus, guvernatorul considera ca inflatia va fi tinuta sub control pe termen mediu."Inflatia va fi tinuta sub control pe termen mediu, chiar daca urmeaza doi ani electorali", a spus Isarescu.El a subliniat ca creditarea populatiei si-a temperat cresterea, pe fondul masurilor macroprudentiale recente, dar creditele acordate societatilor nefinanciare si-au pastrat traiectoria ascendenta.