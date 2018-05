Isarescu, avertisment despre salarii: Inflatia va mai sta la 5%. Crede cineva din piata ca eu stabilesc preturile? Nu noi stabilim cursul euro

"E greu de controlat tinta inflatiei cu atatea suisuri si coborasuri fiscale"

Prognoza a fost insa revizuita in crestere, pentru ca cea anterioara indica o rata de 3,5% pentru sfarsitul anului 2018.Totodata, la finalul lui 2019, rata anuala a inflatiei va ajunge la 3%, a mai declarat Mugur Isarescu."Rata anuala a inflatiei IPC este proiectata sa atinga 3,6 la suta la sfarsitul anului 2018 si 3,0 la suta la finele anului 2019. Fata de raportul din februarie 2018, valorile proiectate au fost revizuite marginal, in sus cu 0,1 puncte procentuale pentru finele anului curent si, respectiv, in jos cu 0,1 puncte procentuale pentru sfarsitul celui viitor.Similar proiectiei anterioare, dinamica anuala a indicelui este anticipata a oscila in jurul valorii de 5 la suta pe parcursul trimestrelor II si III 2018", a precizat Isarescu.Potrivit guvernatorului BNR, este greu de controlat tinta de inflatie cu atatea suisuri si coborasuri fiscale, precizand insa ca nu face referire la politica fiscala a actualului Guvern, ci la tot ce s-a intamplat in ultimii ani."Este greu sa iti atingi tinta de inflatie cu atatea suisuri si coborasuri fiscale. Cand am spus despre masuri fiscale nu ne-am referit la ce a facut actualul guvern, ci ce s-a intamplat de-a lungul anilor. Ca sa il citez pe presedintele Iohannis, aceasta topaiala fiscala.Iti trebuie un cadru macroeconomic stabil ca sa ai inflatie stabila. O banca centrala nu e obsedata cu inflatia, e obsedata cu politica fiscala", a mai spus Isarescu.In luna martie, rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a urcat la 5%, cel mai inalt nivel din iunie 2013 , cand a fost 5,37%.Luni, BNR a dat o veste proasta romanilor care au credite, anuntand ca majoreaza dobanda de politica monetara de la 2,25% la 2,5% pe an . Mugur Isarescu a explicat ca decizia a fost luata in contextul noilor date despre inflatie - Evolutia inflatiei este cea care ne-a determinat sa luam deciile pe care le-am luat pana acum.- Inflatia a crescut din cauza ca s-a suprapus o majorare a tarifelor energiei electrice si gazelor naturale, s-a depreciat leul.- Este greu sa iti atingi tinta cu atatea masuri fiscale din ultimii ani. Cand am spus despre masuri fiscale, nu ne-am referit la ce a facut actualul guvern, ci ce s-a intamplat de-a lungul anilor. Ca sa il citez pe presedintele Iohannis, aceasta topaiala fiscala.- Noi nu ne spalam pe maini, incercam sa explicam cu fapte ce s-a intamplat. Un rau nu vine niciodata singur. Nu a crescut doar TVA, ci s-a majorat si pretul petrolului.- Au fost multe cauze pentru cresterea inflatiei. Majorarea accizei la combustibil, dupa ce a fost scazuta. Ce poti sa ii faci ca sa o contracarezi? Nici nu este bine, inseamna sa sugrumi economia.- A fost scumpirea energiei electrice, am inteles ca trebuia sa se intample.- A urmat criza oualor in UE, nu aveam cum sa ne batem cu ea.- Am vazut printre colegii dumneavoastra ca multi spun ca BNR a iesit si a anuntat inflatie de 5% si toti au majorat preturile. Fals. Inseamna ca nu stiti ce inseamna indice de preturi.- Daca aceasta putere o am, eu am spus ca la finalul anului inflatia va fi 3,5%, deci se rezolva aceasta problema.- Cata vreme cursul ramane stabil, credem ca pe acest segment problemele se vor tempera.- Energia electrica si gazele naturale au avut cresteri, nu mici, si au contribuit la cresterea inflatiei.Problema salarizarii in Romania este reala.- Consumul s-a mai temperat. Increderea consumatorilor este in scadere.- Bancile au problema lor, ati vazut ca ne-am retras, le lasam sa se descurce singure. Debitorii trebuie sa fie responsabili.- Lucrarile din constructii din pacate au trenat. A venit primavara, sa speram ca lucrurile sa se imbunatateasca.- Economia, treptat, incepe sa se bazeze si pe investitii.- Creditele pentru locuinte sunt cele care au impins creditarea. Creditarea in lei si-a revenit, cea in valuta s-a stabilizat.- Sa trecem si la statistica. Este aproape nemodificata fata de cea precedenta. Ne-am apropiat datelor Comisiei de Prognoza.- Anul viitor imi expira mandatul, implinesc 70 de ani si conform legilor stiu ca nu mai poti sa profesezi de la aceasta varsta. Normal ca plec. Daca dumneavoastra credeti ca aceasta este o stire...da, confirm. Uitati, bomba anului: guvernatorul implineste 70 de ani**********Mugur Isarescu a declarat, luni, ca noul scenariu al prognozei privind inflatia arata ca aceasta va mai creste usor, iar apoi se va plafona in urmatoarele luni."In sedinta de astazi, Consiliul de administratie al BNR a analizat si aprobat Raportul asupra inflatiei, editia mai 2018, document ce incorporeaza cele mai recente date si informatii disponibile. Noul scenariu al prognozei reconfirma perspectiva cresterii usoare si a plafonarii ratei anuale a inflatiei pe parcursul catorva luni deasupra intervalului tintei, urmate de revenirea acesteia la finalul anului curent in apropierea limitei superioare a intervalului. Astfel, fata de raportul precedent, traiectoria anticipata a ratei anuale a inflatiei se mentine pe coordonate cvasi-similare celor din prognoza precedenta.Incertitudinile si riscurile asociate perspectivei inflatiei provin in principal din partea preturilor administrate, a conditiilor de pe piata muncii si a evolutiei viitoare a pretului international al petrolului. Relevante sunt si ritmul cresterii economice si dinamica inflatiei in zona euro si, implicit, conduita politicii monetare a BCE si a bancilor centrale din regiune", a declarat Mugur Isarescu.