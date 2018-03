Previziuni pesimiste pentru 2018: ROBOR va creste, leul va scadea fata de euro, inflatia isi urmeaza trendul ascendent

Se asteapta o depreciere a leului fata de euro

Consecinta: rata inflatiei va creste si mai mult

Previziuni in crestere pentru ROBOR

Astfel, pentru urmatoarele 12 luni, analistii CFA Romania anticipeaza o rata medie a ROBOR, cu scadenta la trei luni, de 3,13%, un curs de schimb de 4,7651 lei pentru un euro si o rata a inflatiei in crestere, potrivit Indicatorului de Incredere Macroeconomica pentru februarie 2018, publicat luni seara.ROBOR la trei luni este indicatorul principal in functie de care se calculeaza dobanzile variabile la creditele in lei. Aceasta cotatie e importanta, pentru ca ea va fi luata in considerare in calcularea ratelor pe urmatoarele trei luni.Potrivit documentului, la nivelul lunii februarie, Indicatorul CFA Romania de Incredere Macroeconomica s-a majorat cu 0,7 puncte, pana la valoarea de 46,7 puncte, in timp ce indicatorul conditiilor curente a crescut cu 9,9 puncte, pana la 67,1 puncte.De asemenea, indicatorul anticipatiilor a scazut cu 3,8 puncte, la 36,6 puncte.In ceea ce priveste cursul de schimb euro/leu, peste 81% dintre analistii CFA Romania estimeaza o depreciere a leului in urmatoarele 12 luni, comparativ cu valoarea actuala.Astfel, valoarea medie a anticipatiilor pentru orizontul de sase luni este de 4,7021 lei pentru un euro, iar pentru orizontul de 12 luni valoarea medie a cursului anticipat este de 4,7651 lei.Peste 84% dintre participantii la cercetarea CFA Romania sunt de parere ca rata inflatiei se va majora in urmatoarele 12 luni La momentul realizarii sondajului, rata inflatiei avea o valoare de 4,32%.Dupa revenirea la putere, in decembrie 2016, majoritatea de stanga a votat majorari de salarii pentru bugetari, avertiza Agence France Presse, intr-o analiza de la mijlocul lunii februarie . Asta, desi Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) deplange adancirea deficitului, ceea ce va duce la o "supraincalzire" a economiei., spunea atunci Matteo Patrone, director regional al BERD pentru Romania si Bulgaria.In acelasi timp, 96% dintre analisti considera ca ratele de dobanda la leu pentru scadenta la trei luni se vor majora.Rata medie a ROBOR cu scadenta la trei luni anticipata peste 12 luni este de 3,13%, iar randamentul obligatiunilor suverane denonimate in lei cu scadenta la 5 ani este de 4,60%. In acest context, pentru scadentele pe termen scurt, CFA Romania anticipeaza dobanzi negative.Potrivit datelor publicate, luni, de Banca Nationala a Romaniei, ROBOR la 3 luni era la 2,03%.Indicatorul CFA Romania de Incredere Macroeconomica a fost lansat de CFA Romania in luna mai 2011, reprezentand un indicator prin care doreste sa cuantifice anticipatiile analistilor financiari cu privire la activitatea economica in Romania pentru un orizont de timp de un an.Sondajul este realizat in ultima saptamana a fiecarei luni, iar participantii sunt membri ai CFA Romania si candidatii pentru nivelurile II si III ale examenelor CFA.CFA Romania este asociatia profesionistilor in investitii din Romania.