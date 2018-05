Rata inflatiei a urcat la 5,2%, cel mai mare nivel din ultimii cinci ani. Ce preturi au crescut cel mai mult

Semnal de alarma de la Comisia de Prognoza: Inflatia a fost revizuita in sus

Fata de aceeasi luna a anului trecut, marfurile alimentare s-au scumpit cu 4%, in medie, preturile marfurilor nealimentare au urcat cu 7,2%, iar preturile serviciilor au crescut cu 2,83%, potrivit News.ro.Fata de decembrie 2017, cele mai mari cresteri de preturi s-au inregistrat, in aprilie, la fructe proaspete (13,91%), citrice (11,32%) si gaze naturale (10,19%).Pretul combustibililor, care are un impact mai larg asupra celorlalte preturi, a crescut, in aprilie fata de decembrie, cu 3,9%.Saptamana trecuta, guvernatorul BNR Mugur Isarescu a anuntat ca rata inflatiei va mai ramane la nivelul de 5%, dar apoi va scadea, iar la finalul anului va ajunge la 3,6% Prognoza a fost insa revizuita in crestere, pentru ca cea anterioara indica o rata de 3,5% pentru sfarsitul anului 2018.Totodata, la finalul lui 2019, rata anuala a inflatiei va ajunge la 3%, a mai declarat Mugur Isarescu."Rata anuala a inflatiei IPC este proiectata sa atinga 3,6 la suta la sfarsitul anului 2018 si 3,0 la suta la finele anului 2019. Fata de raportul din februarie 2018, valorile proiectate au fost revizuite marginal, in sus cu 0,1 puncte procentuale pentru finele anului curent si, respectiv, in jos cu 0,1 puncte procentuale pentru sfarsitul celui viitor.Similar proiectiei anterioare, dinamica anuala a indicelui este anticipata a oscila in jurul valorii de 5 la suta pe parcursul trimestrelor II si III 2018", a precizat Isarescu.Potrivit guvernatorului BNR, este greu de controlat tinta de inflatie cu atatea suisuri si coborasuri fiscale, precizand insa ca nu face referire la politica fiscala a actualului Guvern, ci la tot ce s-a intamplat in ultimii ani."Este greu sa iti atingi tinta de inflatie cu atatea suisuri si coborasuri fiscale. Cand am spus despre masuri fiscale nu ne-am referit la ce a facut actualul guvern, ci ce s-a intamplat de-a lungul anilor. Ca sa il citez pe presedintele Iohannis, aceasta topaiala fiscala.Iti trebuie un cadru macroeconomic stabil ca sa ai inflatie stabila. O banca centrala nu e obsedata cu inflatia, e obsedata cu politica fiscala", a mai spus Isarescu.In varianta de primavara a Prognozei pe termen mediu 2018 - 2021, publicata la finalul lunii aprilie, Comisia Nationala de Prognoza a revizuit in crestere, de la 2,6% la 3,2%, proiectia privind inflatia la sfarsitul acestui an.Totodata, si proiectia de inflatie pentru urmatorii trei ani a fost modificata in crestere: la 2,8% in 2019 (de la 2,2% in varianta de iarna a prognozei), 2,5% in 2020 (de la 2% anterior) si la 2,3% in 2021 (de la 1,8%).