Vesti proaste de la Eurostat: Romania a inregistrat in aprilie cea mai mare inflatie anuala din UE

Eurostat calculeaza rata anuala a inflatiei ca variatie a indicelui armonizat al preturilor de consum intr-o luna, comparativ cu aceeasi luna a anului precedent, in timp ce rata lunara compara indicii din ultimele doua luni.Potrivit datelor publicate luni de Institutul National de Statistica (INS), rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a continuat sa creasca in Romania, in luna aprilie.Astfel, rata anuala a inflatiei a urcat in luna aprilie la 5,2% , cel mai inalt nivel din iunie 2013, cand a fost 5,37%, in conditiile in care fructele proaspete s-a scumpit cu 13,9% fata de decembrie 2017.Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu, a anuntat saptamana trecuta ca institutia a revizuit in crestere, de la 3,5% la 3,6%, prognoza de inflatie pentru finalul acestui an si a estimat un nivel de 3%, in scadere de la 3,1%, pentru decembrie 2019, in contextul in care excedentul de cerere a ramas foarte mare, ceea ce pune presiune pe deficitele externe, iar modificarile fiscale dese fac dificila atingerea unei tinte a inflatiei.In zona euro, inflatia a incetinit in aprilie de la 1,3% in martie la 1,2%.Cele mai ridicate rate ale inflatiei anuale au fost inregistrate in Romania (4,3%), Slovacia (3%) si Estonia (2,9%) . La polul opus, cu cele mai scazute rate ale inflatiei anuale, se afla Cipru (-0,3%), Irlanda (-0,1%) si Portugalia (0,3%).Comparativ cu luna martie, inflatia anuala a incetinit in 12 state membre, a stagnat in unul si a accelerat in 14.