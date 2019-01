Agentia de rating Fitch revizuieste in scadere indicatorii BCR si BRD: "Taxa pe lacomie" va avea un impact foarte grav

cel mai grav impact l-ar putea avea taxa speciala pe activele bancilor

PNL: Joaca s-a terminat, aborgati ordonanta!

Potrivit unui comunicat de presa emis de Fitch , aceasta revizuire negativa este cauzata de ", se arata in comunicatul Fitch, facandu-se referire la ceea ce Guvernul Dancila si PSD au numit "taxa pe lacomia bancilor".In plus, agentia de rating Fitch anunta ca - in cazul BCR si al Bancii Transilvania (BT) - a stabilit si alti indici (Viability Ratings (VRs) la nivelul 'bb+' si UCBRO la nivelul 'bb') tot tinand seama de faptul ca, pe viitor, profiturile bancilor ar putea scadea pe fondul taxei pe lacomie., se mai arata in comunicatul de presa remis de Fitch.Reamitim ca Agentia Fitch, cu sedii la New York si Londra, a fost infiintata in 1913 si este una dintre cele mai mari din lume, alaturi de Moody's si Standard & Poor's.Imediat dupa anuntul facut de Fitch, purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, a luat pozitie, apreciind ca: "joaca s-a terminat, iar viitorul nu suna deloc bine"., a conchis purtatorul de cuvant al PNL.Reactia liberalului vine in contextul in care vineri dupa-amiaza, pe contul de Facebook al lui Liviu Dragnea a aparut o fotografie cu liderul PSD la discutii cu mai multi ministrii si mesajul: "Cu cifrele pe masa. Viitorul suna bine!"