Agentia Fitch face o radiografie sumbra a economiei romanesti si avertizeaza: Incertitudinea politica complica si mai mult situatia

Potrivit Fitch,intr-un moment in care indicatorii fiscali si externi s-au deteriorat. Deficitul bugetar (pe cash) in primul semestru este de 1,8% din PIB, fata de 1,2% din PIB, respectiv 0,6% din PIB, in perioada similara a lui 2018, respectiv 2017."In opinia noastra,pentru a duce in jos deficitul pana la tinta de 2,76% din PIB. Estimam ca deficitul se va situa la 3,4% din PIB in 2019, de la 3% din PIB anul trecut, si consideram ca", subliniaza Fitch.Analistii agentiei de evaluare mai spun ca, crescand cu aproape 40% in prima jumatate anului, in principal din cauza unei cresteri semnificative a deficitului balantei comerciale. Avand in vedere ca deficitul nu este finantat integral prin investitii straine directe, aceasta adancire a deficitului de cont curent ar putea majora datoria externa neta, spun acestia.Fitch subliniaza ca, dupa o majorare de 15% in septembrie 2019."Daca majorarea pensiilor din luna septembrie a anului urmator nu va mai avea loc, aceasta ar reduce presiunile vizand majorarea veniturilor pentru a acoperi cheltuielile", subliniaza Fitch"Pe ansamblu, credem caAbordarea bazata pe improvizatie care a permis Romaniei sa indeplineasca tinta de deficit de 3% in ultimii ani ar putea fi mai dificila, avand in vedere ca ritmul de crestere incetineste, iar oportunitatile de reducere imediata a cheltuielilor devin mai putine", concluzioneaza analistii Fitch.Agentia subliniaza cacu perspectiva stabila de care beneficiaza Romania. Un proces de elaborare a politicilor mai predictibil si mai credibil ar sustine mai bine consolidarea fiscala sau masurile de imbunatatire a stabilitatii macroeconomice, este de parere Fitch.La finele saptamanii trecute, agentia de evaluare financiara Standard & Poor's, a reconfirmat ratingul de tara al Romaniei la BBB- cu perspectiva stabila, dar a atras atentia ca ritmul de crestere al economiei romanesti va ramane sub 4% in acest an, dupa care se va reduce in 2020-2021 din cauza incetinirii cererii externe, a reducerii ritmului de crestere a salariilor si a unui mediu fiscal mai neutru.Reprezentantii agentiei de estimau ca deficitul fiscal al Romaniei va ramane la aproximativ 3% din PIB in 2019 pe fondul cresterii solide a PIB-ului, a posibilitatii unor noi dividende din partea companiilor de stat si a unor noi taieri ale bugetelor de investitii.Potrivit acesteia, tinand cont de alegerile ce urmeaza, deficitul bugetar se va majora usor in 2020, spre 3,4% din PIB."Romania se pregateste de alegeri prezidentiale in 2019 si de alegeri locale si parlamentare in 2020. Avand in vedere acest lucru, ne asteptam ca deficitul guvernamental sa se majoreze usor la 3,4% din PIB in 2020. Credem ca presiunile la adresa bugetului Romaniei vor persista pana in 2022", considera analistii S&P.Ei mentioneaza ca majorarea deficitului la 3,4% din PIB in 2020 va trebui rezolvata de viitorul Guvern."Ne asteptam ca ajustarea fiscala sa includa renuntarea la unele dintre majorarile de pensii preconizate in recent adoptata lege a pensiilor. In plus, deficitul mai mare al Romaniei ar putea determina Comisia Europeana sa demareze o procedura de deficit excesiv in 2020, ceea ce ar facilita prudenta fiscala. In cele din urma, ajustarea fiscala ar putea conduce la reducerea consumului guvernamental si la diminuarea cresterii economice", mai noteaza S&P.