Citu, dupa previziunile Moody's: inca platim factura celor trei ani de guvernare ticaloasa si iresponsabila

"Dar nu este totul pierdut. Comunic zilnic cu investitorii si pietele internationale si le garantez ca voi continua sa administrez finantele romanilor cu precautie si responsabilitate. Acest lucru s-a vazut atunci cand am reusit sa imprumut sume record de pe pietele internationale la cele mai mici costuri de pana acum pentru Romania. In acelasi timp,Am inteles avertismentul agentiilor de rating. Le asigur ca vom continua exact pe drumul pe care am pornit. Iar, chiar si in conditiile in care avem aceste aprecieri din partea agentiilor de rating. In plus, voi face tot ce este posibil ca, la urmatoarele evaluari ale agentiilor de rating, Romania sa revina la perspectiva stabila sau chiar direct la pozitiv", a precizat Citu.Ministrul de resort subliniaza faptul ca, in ultimii ani, finantele Romaniei au fost administrate "ingrozitor de prost", in timp ce Legea pensiilor a trecut prin Parlament "fara niciun fel de sursa de finantare".Si Moody's, la fel ca celelalte doua agentii de rating, foloseste legea pensiilor ca motiv principal pentru schimbarea perspectivei la negativ. Legea pensiilor adauga la cheltuieli in buget 10 miliarde lei in 2020 si 30 miliarde lei in 2021.In ciuda eforturilor pe care le-am facut din noiembrie 2019 de a recastiga increderea investitorilor inca decontam ticalosiile si populismele aprobate fara discernamant in ultimii trei ani de socialistii lui Ciolacu. Acest lucru trebuie sa fie clar pentru toti romanii - iDaca Ciolacu si PSD ar fi fost mai responsabili Romania se imprumuta, astazi, cu ce putin 1 punct procentual mai putin la fiecare scadenta si economiseam sute de milioane de lei lunar. PSD ar trebui sa plateasca acesti bani inapoi", sustine Citu.Agentia de evaluare financiara Moody's Investors Service a anuntat ca se asteapta ca deficitul guvernamental al Romaniei sa ajunga la 7,7% din PIB in 2020, in timp ce nivelul datoriei ca procent din PIB ar urma sa creasca la 43,7% pana la finalul anului, de la 35,2% in 2019, ca rezultat al deteriorarii echilibrului fiscal si al declinului economiei de 5%.In plus, Moody's previzioneaza ca deficitul se va reduce gradual, la 6,2% din PIB, in 2021, si la 4,4% din PIB, in 2022. Conform acestui scenariu, nivelul datoriei ca procent din PIB ar urma sa ajunga la 46,8%, in 2021, si la 47,8%, in 2022.Moody's a inrautatit perspectiva de rating a Romaniei, de la stabila la negativa, si a reconfirmat la "Baa3" ratingurile pentru datoria pe termen lung in valuta si moneda locala.