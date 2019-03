Cum stabileste o agentie de rating perspectiva unei tari. Tot ce a facut Guvernul ne afecteaza. Bugetul nu are nicio legatura

Deciziile luate de guvern in ultimii ani afecteaza grav ratingul

Perspectiva de rating nu are legatura cu Iohannis sau cu bugetul. E o atitudine de tupeu golanesc

Nicidecum o agentie de rating nu se bazeaza pe criticile aduse unei ordonante de urgenta sau pe nepromulgarea bugetului de tara,Declaratiile lor le demonteaza pe cele ale social democratilor care, asa cum ne-au tot obisnuit, de fiecare data cand iau o decizie care aduce grave prejudicii Romaniei si riscam sanctiuni, indiferent de domeniu, arunca pisica in curtea altcuiva.Asa s-a intamplat si joi seara cand PSD, prin vocea lui Cristian Socol, strategul economic al partidului, a anuntat ca agentia de rating Standard&Poor's va scadea vineri rating-ul Romaniei , de la perspectiva stabila la una negativa si a gasit si vinovatul: "forta lobby-ului bancar/energie/comunicatii din Romania".Totodata, Socol afirma ca decizia Standard&Poor's "este rezultatul aproape exclusiv al afectarii intereselor anumitor sectoare private din Romania si al argumentelor aduse in discutie de reprezentantii bancii centrale" pe tema ordonantei 114.Anuntul Standard and Poor's a venit vineri, insa a avizat doar ratingul Romaniei, nu si perspectiva asociata , aceasta urmand sa fie anuntata in doua saptamani, dupa ce Guvernul a contestat decizia luata de cea mai mare agentie de evaluare financiara.Iar Darius Valcov, consilierul pe probleme economie al premierului Viorica Dancila, a gasit si un alt vinovat , pe langa cei gasiti de Cristian Socol: Klaus Iohannis, prin nepromulgarea bugetului.El a precizat ca Ministerul Finantelor Publice (MFP) a cerut agentiei de rating Standard & Poor's sa amane perspectiva, din cauza neadoptarii bugetului de stat, ceea ce poate afecta evaluarea.Insa, de fapt, in scrisoarea trimisa S&P, ministerul promite ca va scoate referinta la ROBOR a taxei pe active bancare, ca va exclude cateva categorii de active din calculul taxei si ca va incerca sa schimbe chiar si indicele ROBOR Dupa toate aceste acuze si declaratii contradictorii ale guvernantilor, am incercat sa aflam ce anume ia in calcul o agentie de rating atunci cand stabileste perspectiva unei tari.a explicat pentruca agentiile de rating iau in calcul, atunci cand stabilesc perspectiva unei tari, politicile economice. Acestea trebuie sa fie de calitate, sustenabile, sa asigure dezvoltarea tarii. Iar Romania, dupa cum arata si cel mai recent raport al Comisiei Europene, sta foarte prost la acest capitol."Este vorba despre perspectiva economica. Dupa cum ati vazut, si Comisia Europeana pe data de 27 februarie a publicat raportul de tara, care concluzioneaza caS-au acumulat tot felul de evolutii neprielnice, contrare bunului mers in economie.Daca ele sunt de calitate, sustenabile, care sa asigure dezvoltarea tarii, atunci lucrurile sunt ok. Este vorba exclusiv despre calitatea politicilor economice. Uitati-va la raportul CE din 27 februarie, care arata ca Romania are dezechilibre macroeconomice", ne-a declarat Anca Paliu Dragu.Potrivit fostului ministru de Finante, deciziile luate in ultimii ani de Guvernul PSD-ALDE nu au crescut economia Romaniei. Din contra, avem deficit bugetar, inflatie mare, crestere economica ce stagneaza, presiune pe cursul valutar.Pe de o parte te bucura, pentru ca iti aduce crestere economica, dar pe de alta parte, de unde este satisfacut? Din import. Si atunci iti dezechilibreaza balanta comerciala si pune presiune pe cursul valutar, care nu se simte deloc bine.Deja avem cifre care arata ca ceea ce consideram ca e o directie dificila s-a transformat in certitudine. Cresterea economica in 2018 nu a fost nicidecum de 6% cat se credea initial, a fost la 4,1%", a subliniat Anca Paliu Dragu.In concluzie, afirma fostul ministru de Finante, "".La randul sau,a declarat pentruca o agentie de rating cand analizeaza o tara ia in calcul capacitatea de plata a tarii respective, pentru imprumuturile pe care le contracteaza pe piata interna si internationala."Si in functie de nivelurile de rating, stabileste in baza unor criterii daca tara respectiva indeplineste acele criterii sau nu.Sau constrangeri legale, care influenteaza negativ mediul de afaceri", a subliniat Valentin Ionescu.Astfel, spune el, adoptarea OUG 114 si nenumaratele modificari aduse Codului Fiscal influenteaza negativ ratingul de tara al Romaniei.Ei iau in considerare ce face un Guvern. De pilda, ce face un guvern cu banii, cu taxarea si daca are capacitatea de a-si plati datoriile.Sigur ca, per ansamblu, Romania are capacitatea de a-si plati datoriile, dar mediul intern este din ce in ce mai restrictiv, pentru ca Guvernul are tentatia sa dirijeze resursele in locul sectorului privat, se imprumuta masiv, iar", a precizat Valentin Ionescu.Mai mult, afirma analistul economic, se pune presiune pe toate firmele sa plateasca mai multi bani, iar asta duce la instabilitate, ce afecteaza ratingul tarii.O sumedenie de masuri care distorsioneaza mediul de afaceri, iar pe de alta parte devin din ce in ce mai restrictive. Intr-un cuvant, asta inseamna instabilitate. Instabilitate legislativa, instabilitate politica", atrage atentia analistul.Chiar si coruptia, avertizeaza Valentin Ionescu, duce la instabilitate, pentru ca genereaza un mediu restrictiv al afacerilor."Si coruptia este un semn de instabilitate. In momentul in care la guvern am, de pilda, o grupare de natura infractionala, care poate sa creeze prin deciziile pe care le ia instabilitate, si asta poate sa genereze un mediu restrictiv al afacerilor si sa afecteze inclusiv capacitatea statului de a fi condus. Si atunci apare automat o degradare.", ne-a mai spus Valentin Ionescu.In ceea ce priveste acuzatiile lansate de Darius Valcov, consilierul pe probleme economie al premierului Viorica Dancila, care a spus ca Ministerul de Finante a cerut agentiei de rating Standard & Poor's sa amane perspectiva, din cauza neadoptarii bugetului de stat, ceea ce poate afecta evaluarea, analistul economic Valentin Ionescu afirma ca aceasta judecata nu se face pe buget.care este contestata de toata lumea. Presiunea externa vine intr-adevar pe o singura masura, respectiv pe impozitarea activelor bancare, dar in ordonanta sunt o sumedenie de alte masuri, unde fie se dirijeaza banul in mod discretionar si ineficient, fie este vorba de masuri restrictive, dar de alta natura decat cele care vizeaza bancile", ne-a explicat Valentin Ionescu.Potrivit analistului economic, intotdeauna Guvernul da vina pe altii pentru deciziile incorecte pe care le ia.Nu are nicio legatura bugetul", a subliniat analistul Economic Valentin Ionescu.Aceeasi parare o are si fostul ministru de Finante din Guvernul Ciolos, Anca Paliu Dragu, care ne-a spus ca aceste declaratii, potrivit carora bugetul nepromulgat de Klaus Iohannis afecteaza ratingul Romaniei, nu fac decat sa aduca confuzie in randul oamenilor.Si, oricum, subliniaza ea, bugetul ar fi trebuit adoptat, in mod normal, inca din luna noiembrie a anului trecut.Economia are niste reguli foarte stricte. Economia este ca fizica: sari pe geam, iti rupi piciorul. Diferenta este ca efectul nu este atat de evident si imediat ca in fizica. Si atunci uiti cine ti-a dat branci pe geam, cine te-a impins, de unde ti se trage. Acuzele ca agentiile de rating fac nu stiu ce chestii, nici pomeneala", a precizat Anca Paliu Dragu.