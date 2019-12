Danca, despre evaluarea S&P: Face referire la situatia din finantele publice. Nu e in zona noastra de responsabilitate

Ziare.

"Este notat faptul ca, pe final de an, au fost anuntate masuri de consolidare fiscala si bugetara care dau incredere investitorilor ca perspectiva Romaniei se poate imbunatati", a spus Danca.Danca a fost intrebat, miercuri, intr-o conferinta de presa, despre revizuirea perspectivei Romaniei de catre analistii de la Standard & Poor's Global Ratings si a spus: "In primul rand, vorbim despre pastrarea ratingului Romaniei, nu despre o deteriorare a ratingului,si pentru care trebuie sa raspunda cei care au guvernat si care au produs aceste dezechilibre".Danca a precizat ca analistii au mentionat masurile luate de actualul Guvern, care ar putea imbuatati situatia."Va atrag atentia ca in analiza celor de la S&P este notat faptul ca, pe final de an, au fost anuntate masuri de consolidare fiscala si bugetara pentru final de an, care dau incredere investitorilor ca perspectiva Romaniei se poate imbunatati.Este o schimbare de perspectiva si, in acelasi timp, au fost observate de analistii financiari, masurile actualului Guvern in vederea consolidarii fiscale si bugetare. Noi avem incredere ca aceste masuri vor avea rezultatul dorit, de recastigare a increderii investitorilor si pietelor financiare in politica bugetara a actualului Guvern", a mai spus Danca.Agentia de evaluare Standard & Poor's Global Ratings a anuntat ca a revizuit perspectiva asupra Romaniei la negativa, de la stabila , in principal din cauza depasirii tintei de deficit bugetar pentru acest an, dar a mentinut ratingul creditului suveran in moneda straina si pe termen scurt la "BBB- / A-3".