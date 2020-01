Fitch confirma ratingul Bucurestiului la "BBB minus": Rata somajului e foarte mica, orasul e atractiv profesional

Ziare.

De asemenea, Fitch a confirmat calificativul pe termen scurt la "F3".deoarece Fitch evalueaza profilul individual de creditare (SCP) al capitalei Romaniei la "bbb plus". In opinia agentiei de evaluare financiara, profilul individual de creditare al orasului reflecta o combinatie intre evaluarea privind nivelul mediu redus al profilului de risc si nivelul solid al datoriei, care duce la o evaluare a sustenabilitatii datoriei la "aa"., apreciaza Fitch.Bucurestiul este capitala Romaniei si cel mai mare oras al tarii, avand 2,105 milioane de locuitori si un nivelul local de bunastare mult peste media nationala. Aproximativ 11% din populatia Romaniei se afla in Bucuresti, iar c. In contrast cu tendinta generala din Romania, populatia Bucurestiului este in crestere, iar, apreciaza agentia de evaluare financiara.Ratingurile Bucurestiului sunt constranse de cele suverane ale Romaniei. In cazul unei revizuiri in crestere a ratingurilor suverane, calificativul atribuit Bucurestiului ar putea fi imbunatatit atat timp cat sunt mentinute ipotezele agentiei privind ratingul. De asemenea, ratingurile Bucurestiului ar putea fi revizuite in scadere in urma deteriorarii performantei operationale sau a retrogradarii calificativelor atribuite Romaniei, se arata in comunicat.