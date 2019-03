Florin Citu: Guvernul va creste taxele daca ratingul Romaniei va ajunge la "gunoi"

Ziare.

Opinia politicianului de la PNL vine dupa ce Standard & Poor's (S&P) a confirmat ratingurile pentru datoriile pe termen lung si scurt in valuta si moneda locala ale Romaniei la "BBB minus/A-3".Insa a anuntat ca perspectiva asociata acestor ratinguri va fi anuntata in doua saptamani, in contextul in care Guvernul a facut apel la decizia luata de cea mai mare agentie de evaluare financiara "Spre disperarea lui Dragnea, criza economica este confirmata oficial! Trebuie sa va intrebati de ce este asa disperat Dragnea sa opreasca decizia S&P de a schimba perspectivei de la stabil la. Putea foarte simplu sa spuna, asa cum o face de fiecare data, ca este o consipiratie globala iar agentia de rating este infiltrata de agenti ai multinationalelor, statului paralel etc. Asa cum face cand il critica Comisia Europeana, Parlamentul European, opozitia politica, etc.Inainte sa va explic, trebuie sa intelegeti un lucru foarte clar. PSD +ALDE sunt cei care guverneaza acum Romania. Tot ce se intampla negativ este responsabilitatea lor. Peste tot in Romania, inclusiv la Bucuresti. Sa nu mai existe dubii. Cei care ii ajuta sa ascunda dezastrul sunt partasi la distrugerea Romaniei", isi incepe pledoaria Florin Citu pe Facebook El arata ca daca vom avea probleme cu ratingul, Romania nu se poate imprumuta, local sau international, pentru a acoperi deficitul bugetar."Ratingul este platit de Romania. De aceea S&P a acceptat contestatia si sa amane 2 saptamani anuntul despre perspectiva. Dar si contestatia se plateste. Bomba. Ce nu spune Dragnea si nici slugile lui:In acest moment rating-ul Romaniei, de la toate agentiile de rating, este cu un nivel peste cel de JUNK Bonds. Adica suntem exact la limita de jos a nivelului care recomanda si nu prea sa se investeasca in astfel de tari. JUNK bonds, dupa cum le spune si numele sunt gunoi. Trecerea Romaniei, din nou, in categoria JUNK ar insemna dezastru. Categoria JUNK inseamna tari cu probabilitate mare de a nu plati datoriile in caz de faliment. Mai mut, investitorilor li se recomanda sa evite tari din categoria JUNK. Aceasta este problema reala a lui Dragnea.", avertizeaza Florin Citu.Dobanzile la care se imprumuta Romania vor creste peste 7%, sustine liberalul. Oricum, cel mai probabil, aceste obligatiuni nu vor fi dezirabile: "Bancile care investesc in obligatiuni de tip JUNK trebuie sa puna deoparte mai mult capital de risc. Adica le costa mai mult. Daca mai adaugam si taxele, este clar ca bancile vor evita Romania".Citu mai spune ca avand dobanzi mai mari, deficitul o sa fie aproape imposibil de acoperit din imprumuturi. Prin urmare,, in detrimentul alternativei, anume aceea de a reduce cheltuielile, potrivit liberalului."Romania este in criza si nu se poate schimba peste noapte acest lucru. Dezechilibrele despre care vorbeste S&P nu pot fi remediate intr-o perioada asa scurta. Si nu este vorba despre OUG 114. Va spun ca aici Dragnea nu da inapoi si va pastra taxele din ordonanta intr-o forma sau alta. S&P nu are cum sa creada promisiunile disperate, unele ilegale, ale lui Dragnea atat timp cat acesta a introdus in Parlament un buget cu un deficit de 2.55% din PIB si a adoptat un buget cu un deficit de 2.76% din PIB. Pentru a convinge S&P Dragnea trebuie sa reduca credibil deficitul bugetar. Nu se va intampla.Dupa doi ani de zile am ajuns exact unde am spus atunci cand am avut primul discurs in Parlament despre bugetul PSD si programul de guvernare- o economie in CRIZA. Acum confirmata si de agentiile de rating dupa ce pietele au confirmat de cateva luni bune.In urmatoarele luni. Nu se vor face investitii. Nu se vor face autostrazi. Pensiile si salariile se vor plati din imprumturi cu dobanzi din ce in ce mai mari. Urmeaza si alte taxe. Inflatia creste. Romania este in CRIZA. Pana la sfarsitul anului ajungem la rating JUNK. Iar pentru asta responsabili sunt Dragnea, Valcov, Teodorovicii, ideologii de partid platiti cu sinecuri, functionarii care sustin prin falsificarea datelor golaniile ministrilor si restul grupului infractional organizat PSD+ALDE", incheie liberalul.Anterior, profesorul de economie Bgdan Glavan a explicat pentrucum vor fi afectati romanii de decizia agentiei de rating.Agentiile de rating, explica el, transmit prin ratingurile stabilite cum arata economia unei tari. Iar, daca ratingul Romaniei este negativ, investitorii straini nu vor mai veni la noi in tara, nu vor mai aduce capital, nu vor mai construi fabrici."Agentiile de rating sunt ca niste auditori ai Guvernului Romaniei si transmit investitorilor straini, cei care imprumuta Guvernul Romaniei, cei care vor sa investeasca in Romania mai departe, transmit care sunt perspectivele, respectiv riscul ca statul sa isi poata onora aceste datorii . Acesta se numeste risc suveran.De aici in jos sunt interesati toti investitorii particulari, care nu imprumuta Guvernul Romaniei, dar vor sa vina cu capital in Romania, sa faca fabrici in Romania, vor sa imprumute rezidenti romani si asa mai departe. Pentru ca ei toti si noi toti vom fi afectati daca Guvernul Romaniei ajunge intr-o situatie foarte fragila in care nu isi poate onora aceste obligatii. De asta este important ratingul de tara. De fapt, este ratingul statului roman, dar care ne afecteaza pe noi toti", precizeaza Bogdan Glavan.Profesorul de economie a mai declarat ca tarile puternice au ratinguri ridicate, dar state precum Romania, cu o politica bugetara imprudenta sau o clasa politica dubioasa, nu beneficiaza de o asemenea incredere."Problema este urmatoarea. Daca economia merge bine, daca perspectivele de afaceri sunt infloritoare, daca se scot profituri in Romania, atunci inseamna ca statul are de unde sa colecteze taxe si, in conditiile in care nu risipeste bani, nu duce o politica stupida de cheltuieli publice descentrate, este capabil oricand sa ramburseze datoriile acumulate. De aceea, tarile puternice au ratinguri foarte ridicate, pentru ca ele sunt mai presus de orice indoiala ca isi vor achita aceste obligatii.In vreme ce tari ca Romania, care chiar daca au datorii publice mici, au o politica bugetara imprudenta sau o clasa politica dubioasa, in stare sa duca politica bugetara intr-o directie daunatoare societatii. Aceste tari nu beneficiaza de o asemenea incredere. Si atunci atitudinea investitorului strain sau a agentiei de rating este mai suspicioasa", a conchis Bogdan Glavan.