Guvernul e mai optimist decat agentiile de rating in privinta cresterii economice

Agentia de rating Japan Credit Rating Agency (JCRA) a reconfirmat ratingul de tara acordat Romaniei (BBB/BBB+), pentru datoria pe termen lung in valuta, respectiv in moneda locala, cu mentinerea perspectivei stabile, scrie Adevarul. Desi sunt niveluri mici ale datoriei guvernamentale, exista contrangeri ale sistemului financiar, inca in proces de imbunatatire, potrivit agentiei.Astfel, in 2018, cresterea economica a Romaniei nu a mai urmat dinamica optimista, ca urmare a unei expansiuni mai incete a consumului privat, datorata unui efect tot mai mic al cresterilor salariale si al altor stimuli, precum si din cauza inflatiei mai mari.JCRA se asteapta ca avansul economic al Romaniei sa incetineasca pana la 3% in 2019 si 2020, pe fondul incetinirii cresterii in Uniunea Europeana, principalul partener comercial al Romaniei, dar estimeaza o revigorare a investitiilor in contextul cresterii gradului de absorbtie a fondurilor europene.JCRA precizeaza ca in anul 2019 a fost implementata inca o majorare a salariilor din sectorul public si este programata si o crestere a pensiilor in septembrie, iar Guvernul planuieste sa finanteze aceste masuri prin taxe aditionale in industrii specifice, inclusiv bancar, dividende mai mari platite de catre companiile detinute de stat si vanzarea de licente 5G, pe langa masurile luate pentru a imbunatati colectarea de taxe.De asemenea, agentia japoneza sustine ca, desi s-a inregistrat o crestere a deficitului de cont curent la 4,5% din PIB in anul 2018, finantarea acestuia s-a realizat prin fluxurile stabile de capital, preponderent prin investitii straine directe si fonduri europene.