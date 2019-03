PSD anunta ca S&P scade ratingul Romaniei si arunca pisica la "forta lobby-ului". A cui este, de fapt, vina si care vor fi consecintele

Standard&Poor's ar fi trebuit sa ne scada ratingul de mai multa vreme

Ratingul Romaniei ne afecteaza pe toti

Standard&Poor's a avertizat ca schimba ratingul, Guvernul a ignorat-o

El a gasit insa si vinovatul: "forta lobby-ului bancar/energie/comunicatii din Romania". Totodata, Socol afirma ca decizia Standard&Poor's "este rezultatul aproape exclusiv al afectarii intereselor anumitor sectoare private din Romania si al argumentelor aduse in discutie de reprezentantii bancii centrale"."Vor fi costuri certe inca din prima zi - cresterea costurilor de finantare, cresterea cheltuielilor bugetare, cresterea deficitului bugetar, reducerea ISD, reducerea veniturilor bugetare, cresterea dobanzilor si deprecierea cursului de schimb al leului, probabila cadere a bursei.Incertitudinea va creste, economia va merge cu frana trasa. Cresterea nivelului de bunastare pentru romani va fi probabil mai mica", avertizeaza Cristian Socol pe Facebook Profesorul de economie Bogdan Glavan explica, insa, ca vina apartine exclusiv Guvernului, mai ales prin introducerea ordonantei 114. Mai mult, afirma el, tinand cont de comportamentul Executivului din ultimele luni, Standard&Poor's ar fi trebuit sa scada ratingul Romaniei inca de anul trecut., care sigur ca schimba aceasta atitutine.Vorbim despre o taxa pe activele bancare care inseamna, de fapt, o amenda aplicata sectorului financiar si populatiei, pentru ca populatia este cumparator de credite, in tara cu cea mai mica intermediere financiara din Europa.Evident, riscul este foarte mare ca, in conditiile acestea, bancile sa nu mai crediteze economia. Pentru ca oricine se fereste sa plateasca impozite. Si, atunci daca tu vii si aplici un impozit pe activ, o stimulezi practic sa isi reduca activul, ceea ce inseamna stoparea creditarii. Daca asa ceva se intampla, noi intram in recesiune in secunda 2", a declaratAstfel, precizeaza profesorul de economie, este clar ca OUG 114 a dus la inrautatirea ratingului Romaniei si, mai ales, masura privind taxa pe activele bancare."Din acest punct de vedere,Dar pe langa asta mai sunt si alte lucruri pe care le stim si care arata disperarea Guvernului Romaniei de a face rost de bani, pentru ca nu au bani", a subliniat Bogdan Glavan.Potrivit acestuia, Standard & Poor's a remarcat inca de anul trecut ca Guvernul Romaniei are probleme cu banii si ca duce o politica nesustenabila. Si, cu toate acestea, a continuat sa cheltuiasca mai mult, ceea ce a dus la o executie bugetara extrem de proasta.Si, de fapt, aceasta politica a accelerat, ei au continuat sa cheltuiasca mai mult, si mai mult, s-au adoptat noi legi si deja vedem pe anul acesta, pe prima luna,De la criza incoace nu exista o luna ianuarie aproape fara excedent bugetar, care era traditionala. Aveam si noi luna ianuarie cu excedent bugetar.Anul acesta aproape s-a evaporat cu totul. Deficitul bugetar e scapat de sub control, cresterea economica este mai mica decat cea estimata. Avand in vedere toate aceste lucruri care atesta o inrautatire a economiei, dar si politici care saboteaza grav mersul economiei, mie mi se pare ca aceasta mica cotitura la Standard & Poor's e chiar minora. De fapt, lucrurile sunt mai grave decat le spune chiar Standard & Poor's", a mentionat Bogdan Glavan.Evident ca scaderea ratingului Romaniei are si consecinte pe care, din pacate, le vom suporta cu totii, atrage atentia profesorul de economie Bogdan Glavan.Agentiile de rating, explica el, transmit prin ratingurile stabilite cum arata economia unei tari. Iar, daca ratingul Romaniei este negativ, investitorii straini nu vor mai veni la noi in tara, nu vor mai aduce capital, nu vor mai construi fabrici."Agentiile de rating sunt ca niste auditori ai Guvernului Romaniei si transmit investitorilor straini, cei care imprumuta Guvernul Romaniei, cei care vor sa investeasca in Romania mai departe, transmit care sunt perspectivele, respectiv riscul ca statul sa isi poata onora aceste datorii. Acesta se numeste risc suveran.De aici in jos sunt interesati toti investitorii particulari, care nu imprumuta Guvernul Romaniei, dar vor sa vina cu capital in Romania, sa faca fabrici in Romania, vor sa imprumute rezidenti romani si asa mai departe. Pentru caDe fapt, este ratingul statului roman, dar care ne afecteaza pe noi toti", precizeaza Bogdan Glavan.Profesorul de economie a mai declarat ca tarile puternice au ratinguri ridicate, dar state precum Romania, cu o politica bugetara imprudenta sau o clasa politica dubioasa, nu beneficiaza de o asemenea incredere."Problema este urmatoarea. Daca economia merge bine, daca perspectivele de afaceri sunt infloritoare, daca se scot profituri in Romania, atunci inseamna ca statul are de unde sa colecteze taxe si, in conditiile in care nu risipeste bani, nu duce o politica stupida de cheltuieli publice descentrate, este capabil oricand sa ramburseze datoriile acumulate. De aceea,In vreme ce tari ca Romania, care chiar daca au datorii publice mici, au o politica bugetara imprudenta sau o clasa politica dubioasa, in stare sa duca politica bugetara intr-o directie daunatoare societatii. Aceste tari nu beneficiaza de o asemenea incredere. Si atunci atitudinea investitorului strain sau a agentiei de rating este mai suspicioasa", a conchis Bogdan Glavan.Ionel Danca, purtatorul de cuvant al PNL, afirma ca Standard&Poor's a avertizat Guvernul ca, daca nu modifica OUG 114, va schimba perspectiva de rating a Romaniei. Insa Executivul a ignorat avertismentul.Ministerul Finantelor initial a cerut mai mult timp expertilor S&P pentru evaluare, pentru ca vor sa modifice Ordonanta 114, dar in final nu i-au convins si i-au ignorat", scrie Ionel Danca pe Facebook Astfel, spune el, "principala cauza pentru schimbarea perspectivei de rating a Romaniei din partea agentiei S&P este Ordonanta de Urgenta 114, asa cum urla toata lumea inca de la inceputul anului, iar acesti idioti sunt paraleli".Totodata, purtatorul de cuvant al PNL sustine ca PSD a iesit cu acest anunt ca "sa-i scoata parleala lui Teodorovici"."Ce face Ministerul Finantelor, condus de un bufon cu aere de finantist, in ajunul unui astfel de anunt catastrofal pentru economie, este de-a dreptul sinucidere politica si economica. Intr-o incercare disperata de a atenua impactul deciziei S&P privind ratingul Romaniei "scurge" in presa anuntul agentiei S&P, cu interpretarea care sa-i scoata parleala lui Teodorovici.In informatia despre anuntul S&P sunt accentuate cauzele mentionate de expertii agentiei in trecut care ar putea duce la schimbarea perspectivei de rating, respectiv "incertitudinile politice" si "dezechilibrele externe"", mai spune Danca.