Reactia lui Iohannis, dupa ce S&P a revizuit la negativ perspectiva Romaniei

De ce ne-a scazut, mai exact, S&P ratingul la negativ

Potrivit acestuia, aceasta retrogradare s-a facut din cauza derapajului bugetar care a aparut motivat de cheltuiala excesiva si de bugetul prost facut de guvernul anterior."In primul rand, dar trebuie sa vedem un pic de unde vine aceasta retrogradare si este suficient sa citim comunicarea Standard & Poor's, care spune clar - aceasta retrogradare s-a facut din cauza derapajului bugetar care a aparut motivat de cheltuiala excesiva si de bugetul prost facut de guvernul anterior, nu de acesta.Acesta abia a venit si a gasit situatia gata deteriorata. Sunt convins ca, pe masura ce vom continua, vom avea un buget mult mai solid pentru 2020, un comportament bugetar adecvat, se va reveni", a declarat Iohannis.Seful statului spune insa ca impactul revizuirii ratingului Romaniei nu va fi masurabil pentru omul de rand, dar vor fi probleme in ceea ce priveste investitiile straine in tara noastra."Nu ma astept la un impact foarte mare. (...) Pentru omul de rand impact nu va fi masurabil, dar sigur ca unii investitori se vor gandi inca o data in plus daca este cazul sa investeasca in Romania sau nu si e posibil pe undeva sa apara o mica influenta si la dobanzile pe piata internationala", a declarat Klaus Iohannis.Agentia de rating Standard & Poor's a anuntat, miercuri, ca a revizuit perspectiva Romaniei de la stabila la negativa , unul dintre motive fiind depasirea tintei de deficit bugetar pentru acest an."S&P Global Ratings si-a revizuit perspectiva asupra Romaniei la negativa, de la stabila. In acelasi timp, am mentinut ratingul de credit suveran in moneda straina si pe termen scurt la "BBB- / A-3", se arata in comunicatul agentiei Consecintele acestei decizii suntTotodata, S&P avertizeaza ca majorarea pensiilor si salariilor va duce la cresterea deficitului de cont curent al Romaniei."Cheltuielile majore ale guvernului anterior au fortat acutualul executiv sa isi revizuiasca obiectivele fiscale pentru 2019 si 2020, fe fondul unei economii care isi incetineste cresterea.", mai precizeaza comunicatul.Proiectiile pentru deficitul bugetar in 2019 si 2020 au fost majorate la 4,3%, respectiv 3,5% din PIB, de la 2,8% si 3,0%, ceea ce arata o abatere majora de la tintele initiale. Aceste revizuiri ale deficitului reflecta decizia noului guvern de a restabilii facturile restante si de a-si revizui asteptarile privind cresterea veniturilor.Totusi, consideram ca exista motive de a pune sub semnul intrebarii realismul obiectivelor bugetare revizuite in perioada 2020-2022. In primul rand, intelegem caIn al doilea rand, in opinia noastra, orice plan de compensare a masurilor bugetare este complicat de urmatorul ciclu electoral. Avand in vedere ca deficitul public general va depasi, probabil, 3% din PIB,, lucru care s-a mai intamplat in perioada 2009-2013.In al treilea rand, o incetinire economica ar avea o pondere mare asupra veniturilor guvernamentale, ceea ce va conduce catre alte presiuni bugetare. In scenariul nostru macroeconomic, presupunem ca Romania va inregistra o crestere economica aproape de 3% pana in 2022.