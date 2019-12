S&P a revizuit perspectiva Romaniei la negativa. Critici foarte dure si numeroase avertismete

Dezechilibrele fiscale si externe continua sa se deterioreze si persista mai mult decat ne asteptam, cu absenta consolidarii fiscale rezultand datorii publice si externe mai mari decat am prevazut

Lipsa sincronizarii politicilor economice duce la o supraextensie a salariilor reale si la o volatilitate crescuta a cursului de schimb, cu potentiale repercusiuni asupra bilanturilor din secorul public si cel privat

De ce ne-a scazut, mai exact, S&P ratingul la negativ

Majorarea salariului minim va duce la cresterea deficitului

Deficitul bugetar ar putea ajunge la 6% din PIB in 2022

Ziare.

com

"S&P Global Ratings si-a revizuit perspectiva asupra Romaniei la negativa, de la stabila. In acelasi timp, am mentinut ratingul de credit suveran in moneda straina si pe termen scurt la "BBB- / A-3", se arata in comunicatul agentiei Consecintele acestei decizii sunt imprumuturi mai scumpe pentru tara noastra.Totodata, S&P avertizeaza ca majorarea pensiilor si salariilor va duce la cresterea deficitului de cont curent al Romaniei."Cheltuielile majore ale guvernului anterior au fortat acutualul executiv sa isi revizuiasca obiectivele fiscale pentru 2019 si 2020, fe fondul unei economii care isi incetineste cresterea.", mai precizeaza comunicatul.Standard & Poor's mai precizeaza ca revizuirea perspectivei reflecta riscuri din ce in ce mai mari pentru stabilitatea economica si fiscala a Romaniei.Totodata, agentia avertizeaza ca ar putea sa scada ratingul Romaniei in urmatoarele 24 de luni daca:In schimb, spune S&P, ar putea revizui perspectiva Romaniei la stabila daca observa ca guvernul reuseste sa stabilizeze finantele publice si pozitia externa a Romaniei.Proiectiile pentru deficitul bugetar in 2019 si 2020 au fost majorate la 4,3%, respectiv 3,5% din PIB, de la 2,8% si 3,0%, ceea ce arata o abatere majora de la tintele initiale. Aceste revizuiri ale deficitului reflecta decizia noului guvern de a restabilii facturile restante si de a-si revizui asteptarile privind cresterea veniturilor.Totusi, consideram ca exista motive de a pune sub semnul intrebarii realismul obiectivelor bugetare revizuite in perioada 2020-2022. In primul rand, intelegem caIn al doilea rand, in opinia noastra, orice plan de compensare a masurilor bugetare este complicat de urmatorul ciclu electoral. Avand in vedere ca deficitul public general va depasi, probabil, 3% din PIB,, lucru care s-a mai intamplat in perioada 2009-2013.In al treilea rand, o incetinire economica ar avea o pondere mare asupra veniturilor guvernamentale, ceea ce va conduce catre alte presiuni bugetare. In scenariul nostru macroeconomic, presupunem ca Romania va inregistra o crestere economica aproape de 3% pana in 2022.Standard & Poor's precizeaza ca mediul politic volatil va constrange guvernul interimar condus de Ludovic Orban sa ofere o consolidare fiscala fiabila inainte de alegerile generale de anul viitor. Daca propunerea bugetului pe 2020 nu va primi sprijin parlamentar la votul din luna decembrie, perspectiva alegerilor anticipate va creste."Consideram ca ar fi necesara o resetare a pozitiilor in Parlament pentru a forma un guvern cu un mandat suficient de puternic pentru a merge mai departe cu o agenda de consolidare mai ferma. Avand in vedere calendarul electoral, anticipam ca obiectivele politice pe termen scurt vor continua sa contureze politica fiscala istoric prociclica", mai spune agentia.S&P mai atrage atentia ca Romania s-a abatut in mod repetat de la obiectivele pe termen mediu prevazute in Pactul de stabilitate al UE."Previziunile scenariului nostru de baza arata ca deficitele fiscale vor incepe sa scada incepand cu 2021, dupa ce vor avea loc alegerile generale", arata Standard & Poor's.Potrivit agentiei, Romania va incheia anul 2019 cu o crestere a deficitului, din cauza consumului si avertizeaza cu privire la cresterea salariului minim."Intelegem ca", afirma agentia.Pe termen mediu, S&P previzioneaza o crestere a PIB-ului aproape de 3% pana in 2022, chiar daca exista incertitudini pe termen scurt.In acelasi timp, S&P atrage atentia ca, pe termen lung, perspectivele de crestere ale Romaniei vor ramane limitate de emigrarea ridicata a fortei de munca calificate si de scaderea populatiei."Reformele structurale pentru rezolvarea acestor probleme par sa lipseasca. Cresterea mare a salariilor din ultimii ani nu a fost insotita de cresteri comparabile ale productivitatii, care au erodat competitivitatea exporturilor Romaniei", avertizeaza agentia.S&P mai spune ca deficitul Romaniei se extinde foarte rapid, iar principalula cauza o reprezinta veniturile fiscale mai slabe decat se estima.Structura bugetului arata ca dezechilibrele sunt semnificative, cheltuielile cu salariile si pensiile fiind acum mult peste 80% din veniturile fiscale", mai arata S&P.Standard & Poor's avertizeaza ca daca nu se vor lua masuri cu privire la cresterile de pensii, deficitul bugetar va ajunge la 6% din PIB in 2022, ponderea datoriei publice in PIB va creste, ceea ce va duce la o crestere a cheltuielilor cu dobanzile.S&P vorbeste si despre randamentele titlurilot de stat, care au inregistrat fluctuatii in perioada 2018-2019 si o crestere a costurilor imprumuturilor guvernamentale."Acest lucru reflecta nevoile mai mari de finantare ale tarii si o incertitudine mai mare in ceea ce priveste politica fiscala. Odata cu cresterea incertitudinii cu privire la perspectivele de stabilitate fiscala, aceasta situatie ar putea duce la o crestere suplimentara a costurilor de finantare si la dobanzi mai mari", precizeaza S&P.