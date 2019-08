Scope Ratings: Rectificarile bugetare ar putea duce la revizuirea ratingului suveran al Romaniei

doua provocari structurale

Deficitul de cont curent al Romaniei s-a majorat la 9,4 miliarde de euro in 2018

Avand sediul in Berlin, Scope Ratings este cea mai importanta agentie de rating europeana, specializata in analizarea si atribuirea de ratinguri pentru institutiile financiare, corporatii si institutii publice.Raportul mentioneaza ca, unde valoarea medie a deficitului bugetar este de 0,6% din PIB, in pofida unei cresteri economice reale de aproximativ 5%.Potrivit analistilor de la Scope Ratings, deficitul bugetar la jumatatea anului se apropie de 2% din PIB, ceea ce creste"O mai buna colectare fiscala, taxe suplimentare pe consum si un control al costurilor mai eficient sunt cruciale pentru un buget sustenabil", sustine analistul sef pentru Romania de la Scope Ratings, Bernhard Bartels.In opinia analistilor de la Scope Ratings, pe termen mediu, finantele publice ale Romaniei se vor confrunta cu: cresterea eficientei colectarii si pastrarea sub control a cresterii salariilor si pensiilor.In Romania, veniturile fiscale sunt printre cele mai mici din tarile din Europa Centrala si de Est, 32% din PIB, in timp ce cheltuielile au crescut puternic, pe fondul majorarii salariilor din sectorul public cu 24% fata de anul trecut. Adoptarea noii legi a pensiilor in iunie, care va intra in vigoare in septembrie, va creste si mai mult cheltuielile, cu aproximativ 0,8% din PIB. In aceste conditii, Consiliul Fiscal prognozeaza o crestere a deficitului bugetar pana la aproximativ 4% in 2020 si la 5% in 2021, daca politicile fiscale nu se schimba.De asemenea,. In prezent, ponderea datoriei denominata in valuta este de 57,1% (17% din PIB), ceea ce ar putea conduce la o crestere mai pronuntata a raportului datorie-PIB daca politica monetara ramane una expansionista, ceea ce ar pune noi presiuni de depreciere pentru leul romanesc in raport cu euro dupa ce activitatea economica se va calma."La acest moment al ciclului economic, Guvernul vrea sa realizeze un echilibru intre stabilizarea bugetului si evitarea unei recesiuni prin reduceri semnificative de cheltuieli. Strategia sa pare sa se rezume la un mix masuri de crestere a veniturilor si reduceri ale bugetelor pentru anumite ministere", sustine Bernhard Bartels.Agentia de rating subliniaza ca Executiul de la Bucuresti "profita" de pe urma unei cresteri economice peste asteptari, sustinuta de, care au ajutat la pastrarea sub control a deficitului bugetar. Cu toate acestea, pe fondul cresterii semnificative a importurilor, deficitul de cont curent al Romaniei s-a majorat la 9,4 miliarde de euro in 2018, un nivel care nu a mai fost inregistrat dupa 2012."Ne asteptam ca Guvernul sa reuseasca sa incheie anul 2019 cu un deficit apropiat de limita de 3% din PIB gratie unor ajustari pe termen scurt, insa se confrunta cu provocari mai mari anul viitor, avand in vedere povara cresterii pensiilor si posibila incetinire a economiei", apreciaza Bernhard Bartels.Ingrijorarile Scope cu privire la finantele publice ale Romaniei s-au reflectat in decizia de retrogradare a ratingului suveran, din luna octombrie 2018, de la "BBB" pana la "BBB minus", perspectiva asociata fiind una negativa.Agentia de evaluare subliniaza ca