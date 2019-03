Ministerul de Finante promite S&P ca schimba taxa pe activele bancare UPDATE: Pe Teodorovici il doare de semnatura

Foto: Facebook/Claudiu Nasui

In documentul facut public de deputatul USR, Claudiu Nasui, se arata ca, de fapt, ministerul promite ca va scoate referinta la ROBOR a taxei pe active bancare, ca va exclude cateva categorii de active din calculul taxei si ca va incerca sa schimbe chiar si indicele ROBOR."Ratingul Romaniei a scazut din cauza OUG 114. Autoritatile mint cand spun ca ratingul Romaniei a scazut din cauza lipsei bugetului. Iata aici dovada. In fata ne spun ca OUG 114 este actul "cel mai curajos si indraznet", care a aparut in Romania dupa Revolutie. Pe la spate, scriu companiei S&P ca isi dau seama ca au facut o prostie si le promit ca vor repara. Companiile de rating, insa, nu functioneaza pe promisiuni, precum politica, ci pe fapte.Iata aici o scrisoare catre Standard & Poor's prin care Guvernul le promite ca va modifica taxele pe care tot el le-a introdus. Le promite ca va scoate referinta la ROBOR a taxei pe active bancare, ca va exclude cateva categorii de active din calculul taxei si ca va incerca sa schimbe chiar si indicele ROBOR", afirma Claudiu Nasui.Deputatul USR spune ca, de fapt, ideea care se vehiculeaza este ca statul va exclude de la taxa pe active bancare tocmai titlurile de stat, adica creditele catre el insusi."Ca sa ne dam seama in ce hal sunt oamenii care ne conduc. La finalul lunii decembrie, ministrul Finantelor se plangea ca bancile dau mai multi bani la stat (adica ii pun in titluri de stat) si nu crediteaza suficient economia.Solutia lui? Sa taxeze toate activele bancare. Adica toate creditele. Dar ce sa vezi ca daca taxezi creditarea, o descurajezi.Orice taxa pe un lucru descurajeaza acel lucru. Lectie clasica de economie. Iar acum vor veni cu ideea discriminatoare sa nu mai taxeze toate creditele, ci sa le pasuiasca pe cele catre stat. Adica acelasi ministru care se plangea ca bancile nu crediteaza suficient economia reala va impune o taxa pe toate creditele mai putin cele catre stat. Deci va agrava problema de care tot el se plangea", subliniaza Claudiu Nasui.Potrivit acestuia, problema in fond vine din faptul ca statul nu poate duce cheltuielile pe care le-a crescut peste masuri."De acolo vine deficitul, de acolo si criza de bani. Din cauza acestor cheltuieli mult marite, au fost obligati sa introduca taxe noi. Singura solutie pentru a iesi din impas acum este sa reducem cheltuielile statului si astfel sa reduce deficitul. Dar acum urmeaza doi ani electorali. Cine sa mai faca asta acum? Mai ales ca deviza economica a Partidului Social-Democrat a fost:", precizeaza deputatul USR Claudiu Nasui.Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a confirmat, luni, scrisoarea trimisa catre Standard & Poor's si a precizat ca tot ce scrie in document va fi dus la bun sfarsit. Intr-o discutie cu jurnalistii, ministrul i-a transmis deputatului Nasui, cel care a publicat scrisoarea, sa ii blureze semnatura de pe documentele prezentate online."Am vazut si eu ce-a facut postasul de serviciu de acolo. Am trimis acea scrisoare. Ar fi mai bine sa scoata semnatura mea de acolo. Cred ca e o problema juridica daca face asta si ar fi bine sa se conformeze, daca nu, o vom rezolva in instanta", a spus Teodorovici, facand referire la faptul ca in documentele postate de Nasui este vizibila clar semnatura ministrului de Finante.Agentia de rating Standard & Poor's si-a mentinut la "BBB- / A-3" ratingul pentru datoria suverana a Romaniei in moneda straina si locala, pe termen lung, respectiv pe termen scurt, conform unui anunt facut vineri . Perspectiva este atacata de catre Guvernul Romaniei, iar un raspuns la apel va fi dat peste doua saptamani.Darius Valcov, consilierul pe probleme economice al premierului Viorica Dancila, a declarat, sambata dimineata, ca Ministerul Finantelor Publice (MFP) a cerut agentiei de rating Standard & Poor's sa amane perspectiva, din cauza neadoptarii bugetului de stat, ceea ce poate afecta evaluarea "Cred ca a fost un demers corect, tocmai pentru a lasa o perioada de doua saptamani, astfel incat sa vedem daca bugetul va fi aprobat, pentru ca si acesta este un punct foarte important.Stiti ca, la ora actuala, Romania, din cauza presedintelui Iohannis, nu are buget. Acesta este un punct vulnerabil, atunci cand agentiile de rating evalueaza situatia unei tari. Pe de alta parte, pentru a se vedea care sunt perspectivele Ordonantei 114 si a altor masuri fiscale", a explicat Valcov.