Presedintele INS: 30% e contractia economiei in martie, 40% - asteptarea pentru contractia din aprilie

Anuntul este facut in baza unui sondaj ad-hoc realizat de INS la care au participat peste 8.800 de manageri."Este obligatia noastra sa dam niste semnale, chiar daca statistica oficiala nu poate sa ofere a doua zi date cu privire la ce s-a intamplat saptamana trecuta. E vorba pana la urma de respectarea unor rigori, a unor regulamente", spune Tudorel Andrei, citat de HotNews.ro.Legat de evolutia volumului cifrei de afaceri din economie, Tudorel Andrei a povestit cum i-a venit ideea sondajului:"Noi, la jumatatea lunii, publicam acel studiu de conjunctura. Ei bine, am vrut sa facem o cercetare ad hoc pe esantionul acela de peste 8.800 de manageri de firme, dar sa aplicam un chestionar bazat pe doar patru intrebari. Cum vad dansii evolutia volumului de activitate in martie si aprilie. Si le-am oferit 4 variante de raspuns: scaderea pana la 25%, intre 20%-50%, peste 50% sau se inchide compania.Am avut o rata de raspuns foarte buna, de aproape 80%. Dupa ce am primit raspunsurile, eu am luat cifra de afaceri de pe ultimele 12 luni, am introdus datele in niste modele econometrice si"., mai spune seful INS. De mentionat ca aceste contractii nu se transfera integral in PIB, intrucat mai avem si valoarea adaugata bruta, consumul intermediar.